Чувствовать габариты авто: Как легко припарковаться в 4 простых шага
Даже опытным водителям иногда трудно справиться с задачей параллельной парковки. Используя эти шаги, вы можете быстро и легко справиться с парковкой, сохраняя целостность своего и окружающих автомобилей.
С особым вниманием к деталям, издание CarWale предлагает простой лайфхак, который позволяет припарковать автомобиль всего в четырех шагах. Важно уметь оценивать размер машины и парковочного места.
Читайте также: Названы 6 лучших лайфхаков, которые помогут снизить расход топлива и экономить
1 шаг: Подготовка к маневру
- Подъезжайте параллельно передней машине на свободном месте, оставляя интервал не менее полуметра.
- Включите фары для удобства ориентации и расстояния до переднего авто.
2 шаг: Начало маневра
- Убедитесь, что рядом нет других транспортных средств и включите заднюю скорость.
- Разворачивайте руль до конца вправо и двигайтесь задним ходом, используя камеру заднего вида или зеркала.
- Продолжайте двигаться, пока передние колеса автомобиля не выровняются с крайней задней частью переднего авто, под углом около 45 градусов.
3 шаг: Выравнивание колес
- Вращайте руль налево для выравнивания колес, избегая столкновения с другими транспортными средствами.
- Когда край вашей машины рядом с бампером переднего авто, поворачивайте руль до максимума влево и продолжайте ехать задним ходом.
4 шаг: Завершение маневра
- Остановите движение, выровняйте колеса и убедитесь, что автомобиль припаркован с возможностью выехать со стоянки.
- При парковке на склоне поворачивайте колеса в сторону тротуара для безопасности при отказе тормозов.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!