Чувствуют вину не так как люди: Умеют ли коты извиняться и как они это делают

Коты известны своим баловством: опрокидывают вазы, царапают мебель, сбрасывают вещи со столов. Чувствуют ли они вину за свои шалости? Действительно ли кошачье "извинение" искреннее?

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О том как извиняются коты пишет "Главред". С пониманием кошачьего поведения вы сможете построить крепкие и гармоничные отношения со своим пушистым другом.

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Чувство вины у кошек:

Кошки не чувствуют вину так, как люди.

Их поведение руководствуется инстинктами, ассоциациями и обстоятельствами.

"Извинения" кота – это реакция на реакцию хозяина.

Коты не понимают понятие собственности, поэтому не видят необходимости извиняться за повреждение вещей.

Что на самом деле делают кошки:

Используют успокаивающие сигналы во избежание конфликта.

Демонстрируют покорность: прижатые уши, опущенный хвост.

Ищут физического контакта: ложатся рядом, трутся об ноги.

Избегают зрительного контакта, чтобы не провоцировать.

Приносят "подарки" в виде добычи.

Мурчите и прищуривают глаза, чтобы показаться ласковыми.

Мяукают с приподнятым хвостом, чтобы задобрить хозяина.

Важно помнить:

У кошек нет человеческих эмоций, поэтому не испытывают вины.

Их поведение – результат инстинктов, ассоциаций и изучения реакций людей.

"Извини" кота – это способ наладить отношения с хозяином.

Советы:

Не наказывайте кота за баловство, а используйте положительное подкрепление.

Установите четкие правила поведения дома.

Обогащайте среду кота игрушками и лазаньями.

Будьте терпеливы и последовательны в воспитании.

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