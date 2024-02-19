Чувствуют вину не так как люди: Умеют ли коты извиняться и как они это делают
Коты известны своим баловством: опрокидывают вазы, царапают мебель, сбрасывают вещи со столов. Чувствуют ли они вину за свои шалости? Действительно ли кошачье "извинение" искреннее?
О том как извиняются коты пишет "Главред". С пониманием кошачьего поведения вы сможете построить крепкие и гармоничные отношения со своим пушистым другом.
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Чувство вины у кошек:
- Кошки не чувствуют вину так, как люди.
- Их поведение руководствуется инстинктами, ассоциациями и обстоятельствами.
- "Извинения" кота – это реакция на реакцию хозяина.
- Коты не понимают понятие собственности, поэтому не видят необходимости извиняться за повреждение вещей.
Что на самом деле делают кошки:
- Используют успокаивающие сигналы во избежание конфликта.
- Демонстрируют покорность: прижатые уши, опущенный хвост.
- Ищут физического контакта: ложатся рядом, трутся об ноги.
- Избегают зрительного контакта, чтобы не провоцировать.
- Приносят "подарки" в виде добычи.
- Мурчите и прищуривают глаза, чтобы показаться ласковыми.
- Мяукают с приподнятым хвостом, чтобы задобрить хозяина.
Важно помнить:
- У кошек нет человеческих эмоций, поэтому не испытывают вины.
- Их поведение – результат инстинктов, ассоциаций и изучения реакций людей.
- "Извини" кота – это способ наладить отношения с хозяином.
Советы:
- Не наказывайте кота за баловство, а используйте положительное подкрепление.
- Установите четкие правила поведения дома.
- Обогащайте среду кота игрушками и лазаньями.
- Будьте терпеливы и последовательны в воспитании.
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