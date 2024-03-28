Дачи товарища Сталина: как на самом деле жил ''вождь''

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Так, друзья — в сегодняшнем посте я хочу поднять очень интересную тему, которую почему-то старательно обходят стороной все фанаты и любители СССР. А именно — о реальном уровне жизни советских вождей, а конкретнее — товарища Сталина, с которого собственно "развитый совок" и начался. Почему-то среди фанатов "вождя" бытует мнение, что Сталин был бессребренником и жил очень бедно — чуть ли не спал на сене и ходил день и ночь в потёртом военном френче да сапогах, а денег у него не было вообще.

Разумеется, денег у Сталина могло и не быть — они не были ему нужны, так как вся страна, фактически, и так принадлежала ему, и в любое время дня и ночи у него могло оказаться всё, чего бы он ни пожелал. Ну а в целом Иосиф Джугашвили устроился весьма неплохо и жил достаточно нескромно — ведя образ жизни примерно как современный олигарх-миллиардер. Я подчеркну — не миллионер, а именно миллиардер — потому что только одних загородных резиденций у Сталина было около 20 штук. Резиденции скромно назывались "дачами" — но на самом деле это были весьма внушительные сооружения, некоторые из которых приближались по размерам к небольшим дворцам.

Все свои дачи Сталин, будучи параноиком с манией преследования, приказывал покрасить в зелёный цвет — чтобы их не было видно с воздуха. Что ещё интересно — каждую "дачу" обслуживали десятки человек, персонал включал в себя садовников, поваров, уборщиков, смотрителей дома и прочий персонал, а также роту охраны — все эти люди постоянно следили за каждым из объектов, на который Сталин мог приехать раз в году, а мог и не приехать вовсе. Так что считайте сами, в какую копеечку обходился стране "бесплатный вождь-бессребренник" Сталин.

1. Ближняя дача.

Эта постройка находится в настоящее время в городской черте Москвы и носит ещё одно название — Кунцевская дача. Если многие из других дач Сталина в дореволюционные годы принадлежали другим владельцам (а позже были отобраны советской властью), то Ближняя дача была построена в 1933-34 году по приказу самого Сталина и в соответствии с его личными вкусами. В благодарность за свою работу архитектор Мирон Мержанов был кстати арестован и приговорён к 10 годам лагерей.

Дача в Кунцево ещё известна тем, что в ней Сталин и помер. В настоящее время дача является режимным объектом, охраняемым ФСО, экскурсии на дачу не проводятся.

2. Дальняя дача.

Дальняя дача — намного менее известный объект, чем раскрученная Ближняя. Строительство дачи началось в 1937 году под руководством того же самого Мирона Мержанова — которого позже в благодарность за труды Сталин репрессирует. Дальняя дача была целым огромным комплексом — возле здания находился огромный парк, который всегда поддерживался в презентабельном виде, а ещё на территории дачи существовал фазанник, медвежатник, несколько оранжерей, вишнёвый сад и даже бахча для выращивания арбузов — чего не сделаешь для вождя народов, тем более когда всё в стране бесплатно!

По приказу параноика Сталина здание даже имело особую систему коридоров — чтобы в случае покушения вождь мог скрыться по ломаной коридорной системе от преследователей. Что интересно — по одной из версий Сталин побывал на Дальней даче всего дважды.

3. Дача в Абхазии на озере Рица.

А вот на этой даче Сталин бывал действительно часто — и приезжал сюда исключительно для отдыха, на этой даче нет рабочего кабинета. Сам дом достаточно небольшой — его площадь составляет около 200 метров. Зато площадь участка была огромной — она составляла почти 100 гектаров, которые были обнесены несколько видами ограждений, вроде рядов колючей проволоки и шестиметрового деревянного забора. Внешний периметр территории круглосуточно охраняли войска НКВД, а внутренний — личная охрана Сталина.

Вокруг дачи находились также жилые домики для персонала дачи, который составлял около 50 человек — горничные, парикмахер, повара, официанты, медсёстры, водители, садовники, дворники и даже токсиколог — который проверял состояние продуктов и готовой пищи перед тем, как её подавали Сталину.

4. Дача в Сочи.

Ещё одна из дач Сталина, на этот раз в Сочи. Дом находится в бывшем имении Михайловское, которое некогда принадлежало коммерсанту и промышленнику Зензинову, а позже было "реквизировано" советской властью. Само здание было построено уже в сталинские годы и по дизайну чем-то напоминает типичную городскую "сталинку" сороковых-пятидесятых годов.

Интерьеры дачи в Сочи — одни из наиболее шикарных. Впрочем, Сталин не любил разнообразие, и все интерьеры всех дач были отделаны практически одинаково — панелями из дорогих пород дерева. На этой даче Сталин тоже бывал достаточно часто и спал каждый раз в разной спальне, а иногда мог переходить несколько раз за ночь из одной спальни в другую — опасаясь покушения.

5. Дача в Новом Афоне.

Дачу в Новом Афоне построили в 1946 году возле известного Ново-Афонского монастыря. Видимо, место выбирал сам Сталин — ранее на этом месте стояла дача царя Александра Третьего, и скорее всего Сталину понравился подобный символизм. Дом построили за один год. Внутри всё не сильно отличается от остальных дач вождя народов — несколько проходных спален с 2-3 выходами у каждой, отделка дорогими породами дерева.

По обслуживанию этот комплекс был одним из самых шикарных — обслуживало дачу целых 800 человек, причём персонал меняли каждые 3 месяца, чтобы избежать разглашения подробностей личной жизни вождя, а на смотровой площадке дачи постоянно находился снайпер-наблюдатель.

Эпилог.

Ну что тут сказать? Я рассказал всего лишь про пять дач из внушительной 20-дачной коллекции Сталина, которой он обзаводился всю жизнь. Проживи он ещё 10 или 20 лет — дач стало бы 30, 40 или даже 50 — можете не сомневаться. Это только на словах советские вожди были бессребренниками — на самом же деле они очень любили роскошь, комфорт и безопасность, которые им обеспечивались за народные деньги в неконтролируемом количестве. Товарищ Сталин обходился советским трудящимся в десятки миллионов рублей...