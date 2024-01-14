Дачники назвали четыре растения, рассадой которых следует заняться до конца января

Январь – время для подготовки рассады. Овощи, выращенные собственноручно, будут вкуснее любых продуктов, которые можно приобрести в супермаркетах.

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Эксперты назвали четыре овоща, для выращивания которых от садоводов требуется минимум усилий. Об этом сообщает Express.co.uk.

Помидоры

Если вы хотите выращивать помидоры на подоконнике, выбирайте карликовые и мелкоплодные сорта, они занимают меньше места. Для профилактики вирусных заболеваний замочите семена на 20-30 минут в однопроцентном растворе марганцовки, затем промойте под холодной водой.

Перед посадкой следует проверить семена, замочив их в стакане воды с четвертью чайной ложки соли. Некачественные всплывут наверх, поэтому их можно выбросить.

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При уходе за помидорами обеспечивайте им умеренную влажность и регулярный полив, а также никогда не допускайте полного высыхания почвы. Это особенно важно при первой всходах и в период формирования и созревания плодов.

Огурцы

Следует выбирать самоопыляющиеся и раннеспелые сорта. Семена отбирают и возделывают так же, как и томатов.

Усадите их в небольшие стаканчики глубиной около 1,5 см, присыпьте сверху землей, полейте теплой водой, а затем накройте стаканчиком или полиэтиленовым пакетом.

Каждый день ненадолго снимайте мешок, чтобы способствовать циркуляции воздуха, если необходимо, и добавляйте воду, чтобы почва не пересыхала. Когда растения прорастут, снимите укрытие и продолжайте регулярный полив. Когда рассада достигнет большей зрелости, пересадите ее в большие емкости.

Редис

Выберите узкий контейнер шириной из подоконника и высотой от 15 до 18 см. Семена замочите в воде на 20-30 минут и высадите в рыхлую, богатую гумусом почву.

Положите семена на глубину от 1 до 1,5 см на расстоянии от приблизительно 5 до 7 см друг от друга. Засыпьте семена землей, полейте землю теплой водой, а горшок накройте стеклянной емкостью или полиэтиленовой пленкой до появления первых ростков.

Острый перец

Карликовый и мелколистный перец будет расти в виде небольшого кустика. Прорастите семена, положив их на тарелку между двумя слоями влажной хлопковой ткани, марли или салфетки.

Их следует держать во влажной среде, поэтому опрыскивайте их водой несколько раз в день в течение четырех-семи дней. После появления всходов выберите самые здоровые с развитыми корнями и высадите их в горшок.

Поместите саженцы корнем вниз на глубину примерно 0,5 см и осторожно засыпьте их землей. Регулярно поливайте перец и снабжайте ему как можно больше света.

Раньше мы писали о том, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями зимой.

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