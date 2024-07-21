Дачники назвали ключевые часы для полива помидоров: получите хороший урожай

Теплым летом помидоры относительно просто выращивать. В благоприятных условиях они дадут хорошие, сочные плоды.

Однако время полива растения оказывает большое влияние. По мнению экспертов, помидоры следует поливать рано утром, сообщает Express.co.uk.

Это позволит любой влаге, которая попадает в листву, высохнуть до дневной жары, и это может помочь предотвратить болезни и ожоги растений.

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Если был сильный дождь, полив можно пропустить. В других случаях помидоры следует поливать ежедневно. Скручивание листьев может являться признаком того, что растению не хватает воды.

Растения томатов любят находиться на солнечном, но защищенном месте. Поэтому важно выбрать хороший вариант для посадки.

Напомним, раньше мы рассказывали чем подкормить помидоры, чтобы они выросли большие и сладкие.

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