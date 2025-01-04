Дарят любовь каждому: топ самых положительных пород собак

Каждая порода собака доставляет своему хозяину радость и поднимает настроение. Поведение этого животного зависит от дрессировки и уровня социализации, некоторые известны своей чуткостью от рождения.

Об этом пишет Сountry Living со ссылкой на специалистов из The Kennel Club.

Лабрадоры-ретриверы – универсальные собаки с положительным характером, которые часто становятся поводырями и терапевтами благодаря своей отзывчивости.

Золотистые ретриверы – умные, общительные собаки, которые легко находят общий язык как с людьми, так и с другими животными.

Кокер-спаниели – энергичные и нежные любимцы с веселым нравом, одна из самых популярных пород.

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Ирландские сеттеры – очень активные собаки, идеальные компаньоны для любителей бега и походов.

Английские сеттеры – общительны и добродушны, требуют много физических нагрузок и пространства.

Боксеры – преданные семейные собаки с веселым нравом, несмотря на уверенный вид.

Бишон фризе – маленькие собаки с большим характером, очень привязаны к хозяевам.

Гладкошерстные колли – умные, энергичные собаки, нуждающиеся в активных владельцах и длительных прогулках.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие породы собак никогда не разбудят вас лаем.

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