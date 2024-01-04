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Дают мало тепла и загрязняют печь: Какие породы дерева лучше не рубить на дрова

Игорь Романько

Какими дровами нельзя топить печь

Если вы планируете топить дом дровами, важно выбрать правильные дрова. Не все дрова подходят для закрытых пространств, и некоторые могут быть даже опасными.

Выбор правильных дров для печи важен для обеспечения эффективного отопления и безопасности вашего дома. Выбирайте дрова с высокой теплоотдачей, низким содержанием влаги и смолы, а также минимальным дымообразованием, пишет Cozilogs.

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Какие свойства должны быть у дров для печи

Вот некоторые свойства, на которые следует обратить внимание при выборе дров для печи:

  • Плотность. Плотная древесина горит медленнее и дает больше тепла.
  • Легкий розжиг. Хорошо, если дрова легко разжигать, даже если они влажные.
  • Тепловая отдача. Тепловая отдача – это количество тепла, выделяемое древесиной во время горения. Выбирайте дрова с высокой теплоотдачей, чтобы они эффективно обогревали ваш дом.
  • Низкая зольность. Зола образуется при сжигании древесины. Чем меньше золы образуется, тем реже вам придется чистить печь или камин.
  • Низкое содержание влаги. Влажная древесина горит хуже и образует больше дыма. Выбирайте дрова с низким содержанием влаги, чтобы обеспечить эффективное горение и уменьшить дымообразование.
  • Низкое искрообразование. Искры могут быть опасны, особенно если у вас есть дети или домашние животные. Чтобы уменьшить риск пожара, выбирайте дрова с низким искрообразованием.
  • Минимум смолы. Смола может скапливаться в дымоходе и привести к пожару. Выбирайте дрова с минимальным содержанием смолы.
  • Минимальное дымообразование. Дым может быть вреден для здоровья. Выбирайте дрова с минимальным дымообразованием.
  • Размер. Выбирайте дрова, соответствующие размеру вашей печи или камина. Слишком большие дрова могут быть трудно разжигаемы, а слишком мелкие могут быстро сгореть.

Какую древесину нельзя сжигать в печи

Некоторые виды древесины не подходят для сжигания в печи по следующим причинам:

  • Зеленая древесина. Зеленая древесина – это древесина, которая не до конца высохла. Она содержит много влаги, что может привести к образованию креозота в дымоходе.
  • Зацвела или гнилая древесина. Зацветшая или гнилая древесина содержит вредные вещества, которые могут выделяться при сжигании.
  • Фанера, ДСП. Фанера, ДСП и другие подобные материалы содержат клей, выделяющий токсичные вещества при сжигании.
  • Обработанная древесина. Обработанная древесина, например древесина, покрытая лаком, краской или защитным покрытием, также может выделять вредные вещества при сжигании.
  • Хвойные породы деревьев. Хвойные породы деревьев содержат много смолы, которая может скапливаться в дымоходе и привести к пожару.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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