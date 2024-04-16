Даже опытные водители путаются: кто по правилам должен проехать перекресток первым (видео)

Водители ежедневно сталкиваются с разными сложными ситуациями на дорогах. В частности, это касается пересечения нерегулируемых перекрестков.

Что делать, если перекресток нерегулируемый и нет никаких дорожных знаков, в том числе знаков приоритета? Об этом рассказали Test_pdr.ua, предложив пример подобной ситуации.

Дорожное покрытие у обоих автомобилей одинаковое. Наличие горизонтальной дорожной разметки на дороге, по которой движется красный автомобиль не определяет ее статус, то есть не делает главной. Итак, это обычный перекресток равнозначных дорог.

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Согласно ПДД, на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства должен дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Следовательно, по правилам в такой ситуации первым должен проехать синий автомобиль.

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