Даже самые грязные конфорки засверкают: хозяйки поделились действенным лайфхаком

Ваша плита теряет блеск, а конфорки покрыты загрязнениями? Не спешите тратить деньги на дорогостоящие чистящие средства. Благодаря полезным лайфхакам и доступным ингредиентам, вы можете вернуть вашей плите первозданный вид без лишних усилий.

Видео дня

Об этом пишет Телеграф.

Читайте также: Может привести к пожару: какой популярный лайфхак с индукционной плитой действительно опасен

Очистка конфорок:

Метод 1:

Замачивание Разведите пакетик лимонной кислоты в 500 мл теплой воды. Погрузите конфорки в раствор на 5 минут.

Разведите пакетик лимонной кислоты в 500 мл теплой воды. Погрузите конфорки в раствор на 5 минут. Чистка: Сделайте пасту из сухих дрожжей, 1 столовую ложку зубной пасты и 1 ложку уксуса. Нанесите пасту на конфорки, почистите щеткой или губкой.

Сделайте пасту из сухих дрожжей, 1 столовую ложку зубной пасты и 1 ложку уксуса. Нанесите пасту на конфорки, почистите щеткой или губкой. Сполосните: Тщательно промойте водой конфорки и протрите насухо.

Метод 2:

Замачивание: Вскипятите воду с добавлением 1 столовой ложки соды и 1/2 стакана уксуса. Погрузите конфорки в раствор на 30 минут.

Вскипятите воду с добавлением 1 столовой ложки соды и 1/2 стакана уксуса. Погрузите конфорки в раствор на 30 минут. Чистка: Снимите остатки грязи щеткой или губкой.

Снимите остатки грязи щеткой или губкой. Обезжиривание: Протрите конфорки ватным диском, смоченным в спирте.

Протрите конфорки ватным диском, смоченным в спирте. Полировка: Нанесите на конфорки немного оливкового масла, чтобы придать им блеск.

Дополнительные советы:

Для чистки труднодоступных мест используйте ватные палочки или старую зубную щетку.

Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность конфорок.

Регулярно чистите конфорки, чтобы предотвратить накопление грязи и жира.

Напомним, мы уже писали, как отмыть газовую плиту до блеска.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!