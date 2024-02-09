Даже самые грязные конфорки засверкают: хозяйки поделились действенным лайфхаком
Ваша плита теряет блеск, а конфорки покрыты загрязнениями? Не спешите тратить деньги на дорогостоящие чистящие средства. Благодаря полезным лайфхакам и доступным ингредиентам, вы можете вернуть вашей плите первозданный вид без лишних усилий.
Об этом пишет Телеграф.
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Очистка конфорок:
Метод 1:
- Замачивание Разведите пакетик лимонной кислоты в 500 мл теплой воды. Погрузите конфорки в раствор на 5 минут.
- Чистка: Сделайте пасту из сухих дрожжей, 1 столовую ложку зубной пасты и 1 ложку уксуса. Нанесите пасту на конфорки, почистите щеткой или губкой.
- Сполосните: Тщательно промойте водой конфорки и протрите насухо.
Метод 2:
- Замачивание: Вскипятите воду с добавлением 1 столовой ложки соды и 1/2 стакана уксуса. Погрузите конфорки в раствор на 30 минут.
- Чистка: Снимите остатки грязи щеткой или губкой.
- Обезжиривание: Протрите конфорки ватным диском, смоченным в спирте.
- Полировка: Нанесите на конфорки немного оливкового масла, чтобы придать им блеск.
Дополнительные советы:
- Для чистки труднодоступных мест используйте ватные палочки или старую зубную щетку.
- Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность конфорок.
- Регулярно чистите конфорки, чтобы предотвратить накопление грязи и жира.
Напомним, мы уже писали, как отмыть газовую плиту до блеска.
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