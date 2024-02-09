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Даже самые грязные конфорки засверкают: хозяйки поделились действенным лайфхаком

Цихоцкая Мария

Даже самые грязные конфорки засверкают: хозяйки поделились действенным лайфхаком

Ваша плита теряет блеск, а конфорки покрыты загрязнениями? Не спешите тратить деньги на дорогостоящие чистящие средства. Благодаря полезным лайфхакам и доступным ингредиентам, вы можете вернуть вашей плите первозданный вид без лишних усилий.

Об этом пишет Телеграф.

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Очистка конфорок:

Метод 1:

  • Замачивание Разведите пакетик лимонной кислоты в 500 мл теплой воды. Погрузите конфорки в раствор на 5 минут.
  • Чистка: Сделайте пасту из сухих дрожжей, 1 столовую ложку зубной пасты и 1 ложку уксуса. Нанесите пасту на конфорки, почистите щеткой или губкой.
  • Сполосните: Тщательно промойте водой конфорки и протрите насухо.

Метод 2:

  • Замачивание: Вскипятите воду с добавлением 1 столовой ложки соды и 1/2 стакана уксуса. Погрузите конфорки в раствор на 30 минут.
  • Чистка: Снимите остатки грязи щеткой или губкой.
  • Обезжиривание: Протрите конфорки ватным диском, смоченным в спирте.
  • Полировка: Нанесите на конфорки немного оливкового масла, чтобы придать им блеск.

Дополнительные советы:

  • Для чистки труднодоступных мест используйте ватные палочки или старую зубную щетку.
  • Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность конфорок.
  • Регулярно чистите конфорки, чтобы предотвратить накопление грязи и жира.

Напомним, мы уже писали, как отмыть газовую плиту до блеска.

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