Даже самый дешевый рис не слипнется: секретный способ варки раскрыл повар

Варка риса довольно простая задача, с которой справится даже человек, никогда не варивший крупы. Однако чтобы рис получился рассыпчатым, следует знать некоторые уловки.

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Этим секретом поделился повар Александр Городникв своем Инстаграм. Он заверил, что благодаря простому трюку даже самый дешевый рис сварится отлично и не будет липнуть.

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"Самый простой и крутой способ варки риса. Меня научили когда-то индусы, а я делюсь с вами", — заметил Городник.

Для того чтобы зарыть 200 граммов риса, нужно подготовить 1.5 л воды, 2 ч. л. соли (без горки), палочку корицы (по желанию), 2 лавровых лоска (по желанию) и 2 ст. л. оливкового масла.

Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатый

Заливаем воду в кастрюлю, добавляем две чайные ложки соли, лавровые листья и палочку корицы (два последних ингредиента – по желанию). Доводим воду до кипения.

В кипящую воду вбрасываем рис, немного перемешиваем, через две минуты снова перемешайте. Смотрим на часы – рис должен вариться ровно 10 минут. Возьмите дуршлаг и положите на кастрюлю, сцедите с риса лишнюю воду. Если добавляли корицу и лавровый лист – выньте их. Добавьте две столовых ложки масла и перемешайте. Рассыпчатый рис готов. Приятного аппетита!

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