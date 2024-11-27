ДБР задержали работников одесского ТЦК, требовавших тысячи долларов на блок-постах
Государственное бюро расследований (ДБР) разоблачило сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на вымогательстве взяток.
"За $4500 чиновники обещали освободить мужчин от мобилизации и помочь с оформлением отсрочки. В случае отказа угрожали объявлением в розыск", — говорится в заявлении.
21 ноября одного из посредников задержали во время получения взятки. Ему выдвинули подозрение по факту получения неправомерной выгоды.
Кроме того, во время обысков в помещении одного из фигурантов дела тот получил табельное оружие и угрожал сотрудникам ДБР.
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После введения военного положения и общей мобилизации в Украине правоохранительные органы регулярно разоблачают схемы уклонения от призыва.
В частности, в октябре стало известно о подозрениях против руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына.
ДБР отмечает решимость бороться с коррупцией в военных структурах.
Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.
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