ДБР задержали работников одесского ТЦК, требовавших тысячи долларов на блок-постах

Государственное бюро расследований (ДБР) разоблачило сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на вымогательстве взяток.

"За $4500 чиновники обещали освободить мужчин от мобилизации и помочь с оформлением отсрочки. В случае отказа угрожали объявлением в розыск", — говорится в заявлении.

21 ноября одного из посредников задержали во время получения взятки. Ему выдвинули подозрение по факту получения неправомерной выгоды.

Кроме того, во время обысков в помещении одного из фигурантов дела тот получил табельное оружие и угрожал сотрудникам ДБР.

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После введения военного положения и общей мобилизации в Украине правоохранительные органы регулярно разоблачают схемы уклонения от призыва.

В частности, в октябре стало известно о подозрениях против руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына.

ДБР отмечает решимость бороться с коррупцией в военных структурах.

Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.

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