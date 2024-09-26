Действенное решение для плодородной почвы: специалисты советуют это удобрение вместо навоза
Чтобы в будущем получить богатый урожай овощей, следует позаботиться об уменьшении кислотности почвы. Эту процедуру обычно выполняют осенью.
Самый легкий способ достичь этого – применить известь. Она содержит кальций, который не только улучшает питательные свойства почвы, но и способствует увеличению урожая. Об этом пишет ТСН.
Обычно осенью почва становится более кислой из-за разложения опавших листьев и остатков трав. Повышенная кислотность снижает проницаемость земли, что может привести к задержке питательных веществ и влаги. Поэтому эксперты рекомендуют проводить раскисление почвы, чтобы создать оптимальные условия для развития растений.
Перед применением извести для раскисления почвы важно сначала определить уровень ее кислотности. Рекомендуем использовать специальные тест-наборы, которые доступны в садовых магазинах.
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Почему рекомендуется вносить известь в почву именно осенью?
Это имеет свои плюсы:
- почва хорошо увлажнена, что способствует более быстрому и эффективному растворению извести;
- есть время для химической реакции между известью и частицами почвы, а также ее впитывания до начала посевного периода.
Оптимальным вариантом является применение известкового порошка или измельченной извести. Эти материалы хорошо растворяются в воде, что позволяет равномерно вносить их в почву.
Как правильно вносить известь в почву осенью:
- Сначала определите уровень кислотности почвы.
- Приобретите известь – для обработки каждых 3 кв. м земли понадобится примерно 225-450 г, в зависимости от кислотности.
- Покройте грядку тонким слоем соломы или листьев для сохранения влаги.
- Растворите известь в воде, следуя рекомендациям. На одно ведро воды используют около 110-225 г извести.
- Равномерно распределите полученный раствор по поверхности грядки.
- При необходимости повторите процедуру через несколько недель для достижения желаемого уровня pH почвы.
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После раскисления почвы необходимо тщательно поливать участок, чтобы избежать высыхания извести. Это позволяет веществу лучше проникать в землю.
Почему осенью стоит раскислять землю известью? Эта процедура улучшает структуру почвы, повышает ее плодородие, сохраняет важные для растений элементы и помогает культурам лучше противостоять заболеваниям.
Напомним, ранее мы рассказывали о зернах, которые могут помочь втрое увеличить плодородие почвы.
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