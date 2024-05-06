Действительно ли коты могут чувствовать приближение смерти: что говорит наука

В научном журнале Массачусетского научного общества сообщили о коте Оскара, который мог предвидеть смерть людей. Животное жило в хосписе для пожилых людей.

После того как кот заходил в комнату, где лежал тяжелобольной человек, он принюхивался или выходил из помещения, или ложился возле больного. Работники заведения заметили, что если человек должен был умереть, кот ложился возле больного и ждал его последнего дыхания. Но если у человека были шансы прожить еще некоторое время, кот выходил из помещения.

В журнале сообщается, что кот Оскар обладал удивительной способностью предвидеть, когда больные вот-вот умрут. За время пребывания в хосписе он спрогнозировал смерть до сотни жителей центра Steere House в Провиденсе (штат Род-Айленд).

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Когда Оскар улегся на кровать к больному, медсестры и персонал заведения должны были сообщить близким о приближении смерти их родственника. Это позволяло им проситься перед тем, как больной умрет.

Могут ли кошки почувствовать и предсказать смерть, что говорит наука

Нет никаких научных доказательств того, что коты могут почувствовать и предсказать смерть, есть свидетельство очевидцев.

Существует гипотеза, что коты могут использовать свое неимоверное обоняние, чтобы обнаружить, когда человеческие органы "выключаются".

Умирающий человек может выделять различные феромоны, которые коты могут воспринимать благодаря своим обостренным чувствам. Поскольку коты обнаруживают другие болезни с помощью обоняния, вполне вероятно, что они могут почувствовать химическое вещество, выделяющееся непосредственно перед смертью человека.

Кошки также могут ощутить понижение температуры тела людей, близких к смерти, поскольку они могут стать более неподвижными. Изменение языка тела также может извещать кошек о том, что должно произойти.

Как коты могут предупредить о смерти

Отмечается, что коты иногда начинают проводить дополнительное время с близкими к смерти людьми.

Владельцы кошек регулярно сообщали об изменениях в поведении своих кошек до того, как их близкие скончались. Как и в случае с Оскаром, коты уделяли людям дополнительное внимание, стали цепкими, начали мурлыкать и обниматься гораздо больше, чем обычно.

Эти изменения в поведении также отражают поведение кошек, когда они знают, что вот-вот умрут. Когда кошки чувствуют, что они в конце своей жизни, они могут быть более склонны прижиматься к своему владельцу, чтобы по-своему сообщить ему об этом.

Как умирают коты

Кошки, как правило, находят тихие места, чтобы лечь, когда чувствуют собственную смерть. Вы можете найти их свернутыми калачиком под кроватью или в открытом шкафу. Бездомные животные могут скрыться и умереть под машиной или кустами.

Ранее эксперты назвали риски, с которыми могут столкнуться владельцы животных, если будут позволять котам или собакам целовать свое лицо.

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