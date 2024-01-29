Действительно ли коты мурлыкают, когда они счастливы

Мурлыкание – это уникальная способность кошек, которая до сих пор полностью не изучена. Считается, что это способ общения, самоуспокоения и даже лечения.

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Обычно мурлыкание ассоциируется со счастьем и удовольствием. Кошки мурлыкают, когда им приятно, например, когда их гладят, кормят или когда они играют, пишет экспертное издание AskMyCats.

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Однако мурлыканье может иметь и другие значения. Например, кошки мурлыкают, когда они голодны, озабочены или даже когда им что-то болит.

Исследования показывают, что мурлыканье может обладать лечебными свойствами. Оно помогает расслабиться мышцам, снизить кровяное давление и даже ускорить заживление ран.

Если вы хотите понять, что означает мурлыканье вашей кошки, обратите внимание на другие признаки ее поведения. Например, если кошка мурлычет и мне кавычками, то она, скорее всего, довольна. Если она мурлычет и прячется, то ей может быть плохо.

Специалисты привели несколько интересных фактов о мурлыкании:

Этот звук образуется с помощью голосовых связок, которые быстро сжимаются и расслабляются.

Частота мурлыкания составляет от 20 до 50 герцов.

Мурлыкание может быть слышным на расстоянии до 5 метров.

В заключение эксперты добавили, что мурлыканье (и ряд других низкочастотных вокализаций у млекопитающих) часто связано с приятными социальными условиями, такими как кормление грудью, уход, отдых и общение. Муркотание, скорее всего, успокаивающее или самоуспокаивающее, поскольку коты могут мурлыкать даже в стрессовых условиях.

А если кот мирно мурлычет, особенно когда вы к нему прикасаетесь, это один из самых очевидных сигналов того, что он вас любит. Мурлыкание — один из многочисленных звуков, которые издают коты, чтобы общаться с людьми, и когда оно сочетается с расслабленным положением тела, это означает, что ваша кошка чувствует себя с вами довольной и комфортной.

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