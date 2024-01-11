Действительно ли коты ненавидят людей: что говорят ученые

Владельцы кошек, возможно, слышали это стереотипное утверждение: кошки не любят нас как собаки. Они просто используют нас для удовлетворения своих потребностей, и им все равно, живы мы или умрем.

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Исследования показывают, что кошки действительно могут любить нас, но по-своему. Они не так экспрессивны в своих эмоциях, как собаки, и они нуждаются в большем уровне независимости, пишет Live Science.

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В исследовании 2015 года нейробиологи обнаружили, что уровень гормона окситоцина, связывающегося с любовью и привязанностью, повысился как у кошек, так и у собак после поглаживания. Однако количество окситоцина было гораздо выше у собак, чем у кошек.

В исследовании 2021 года ученые опросили 3994 владельцев кошек и обнаружили, что около половины имели тесные эмоциональные отношения со своими котами. Эти отношения походили на те, которые имеют люди с другими людьми, которых они любят.

Исследование также показало, что кошки тяготеют к людям, читающим их тонкие поведенческие подсказки, и позволяют им выбирать и контролировать, насколько они заинтересованы. Коты не любят, когда на них привлекают внимание, и они становятся враждебными или активно избегают людей, заставляющих взаимодействовать.

Итак, любят ли нас кошки? Ответ – да, но по-своему. Они не так экспрессивны, как собаки, и они нуждаются в большем уровне независимости. Но если вы готовы удовлетворить их потребности, вы можете создать тесные и любящие отношения.

Раньше специалисты назвали вещи, которые ненавидят коты, поэтому владельцам пушистых нужно знать об этом, чтобы не раздражать животное.

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