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Действительно ли породистые собаки болеют чаще беспородных: ученые разрушили стереотип

Игорь Романько

Какие собаки болеют чаще
Какие собаки болеют чаще

Владельцы собак часто слышат, что чистокровные животные более подвержены болезням, чем их собратья смешанных пород. Однако новое исследование, проведенное учеными из Техасской школы ветеринарной медицины и биомедицинских наук (VMBS), опровергает этот миф.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers In Veterinary Science, показали, что чистокровные и смешанные собаки в целом болеют с одинаковой частотой.

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Исследование, в котором участвовало более 27 000 собак-компаньонов, было проведено в рамках проекта Dog Aging Project (DAP). Ученые проанализировали данные о здоровье 25 пород, составляющих около 60% популяции чистокровных собак.

Хотя некоторые породы собак действительно имеют генетическую предрасположенность к определенным заболеваниям, общая частота диагнозов у чистокровных и смешанных собак практически не отличается.

"Существует несколько хорошо известных заболеваний, часто встречающихся у определенных пород собак, что помогло укрепить миф о том, что все чистокровные собаки более подвержены болезням, но это не так", - отмечает доктор Кейт Криви, главный ветеринарный врач Проекта по старению собак .

Важно помнить, что порода – это лишь один аспект здоровья собаки. Решение о выборе породы следует принимать с учетом множества факторов, таких как:

  • Где будет жить собака? Есть ли у вас двор, где он сможет бегать?
  • Стиль жизни: Вы много времени проводите дома или часто путешествуете?
  • Социальные взаимодействия: Есть ли у вас другие животные? Часто ли вы общаетесь с другими собаками?
  • Доступность физической активности: Сколько времени вы сможете уделять прогулкам и играм с собакой?

Планирование как профилактической, так и медицинской помощи поможет сохранить здоровье вашего питомца на протяжении всей его жизни.

Исследование DAP также выявило наиболее распространенные причины обращения владельцев к ветеринарам:

  • Стоматологические проблемы
  • Аллергии
  • Остеоартрит

Эти проблемы не связаны прямо с породой, поэтому важно обеспечить собаке надлежащий уход и питание, независимо от ее происхождения.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.

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