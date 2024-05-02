Действительно ли породистые собаки болеют чаще беспородных: ученые разрушили стереотип

Владельцы собак часто слышат, что чистокровные животные более подвержены болезням, чем их собратья смешанных пород. Однако новое исследование, проведенное учеными из Техасской школы ветеринарной медицины и биомедицинских наук (VMBS), опровергает этот миф.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers In Veterinary Science, показали, что чистокровные и смешанные собаки в целом болеют с одинаковой частотой.

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Исследование, в котором участвовало более 27 000 собак-компаньонов, было проведено в рамках проекта Dog Aging Project (DAP). Ученые проанализировали данные о здоровье 25 пород, составляющих около 60% популяции чистокровных собак.

Хотя некоторые породы собак действительно имеют генетическую предрасположенность к определенным заболеваниям, общая частота диагнозов у чистокровных и смешанных собак практически не отличается.

"Существует несколько хорошо известных заболеваний, часто встречающихся у определенных пород собак, что помогло укрепить миф о том, что все чистокровные собаки более подвержены болезням, но это не так", - отмечает доктор Кейт Криви, главный ветеринарный врач Проекта по старению собак .

Важно помнить, что порода – это лишь один аспект здоровья собаки. Решение о выборе породы следует принимать с учетом множества факторов, таких как:

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Планирование как профилактической, так и медицинской помощи поможет сохранить здоровье вашего питомца на протяжении всей его жизни.

Исследование DAP также выявило наиболее распространенные причины обращения владельцев к ветеринарам:

Стоматологические проблемы

Аллергии

Остеоартрит

Эти проблемы не связаны прямо с породой, поэтому важно обеспечить собаке надлежащий уход и питание, независимо от ее происхождения.

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