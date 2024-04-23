Действительно ли вредно употреблять овощи с нитратами

ЛЮДИ И НИТРАТЫ

О нитратах известно, что они очень плохие, от них понос, аллергии и рак.

"Все есть яд и все лекарство и только доза делает яд лекарством, а лекарство - ядом, писал врач древности Парацельс.

Если нитратов слишком много, то они действительно вредны.

Однако не все столь однозначно. В 1998 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытие "молекуры рока" – оксида азота.

Оксид азота - один из сильнейших вазодилататоров (помогает расширять сосуды) и регуляторов тонуса сосудов, уменьшает риск образования тромбов, улучшает передачу сигналов между нервными клетками.

И даже интимная жизнь не обошла окись азота, поскольку необходима для эрекции.

Окись азота увеличивает способность митохондрий (так называемых энергетических станций клеток) производить АТФ (энергию).

Процесс получения и эффективного действия оксида азота в организме происходит с помощью бактерий, живущих в полости рта.

Но снова вспомним мудрого Парацельса и о влиянии дозы.

Ранние овощи богаты нитратами и их избыточное количество могут быть токсичными и вызывать нарушение транспортировки кислорода, признаками которого могут быть тошнота, рвота, диарея.