Действительно ли вы коренной украинец: просто проверьте окончание своей фамилии

Украинские фамилии поражают своим разнообразием. Часто они имеют уникальное и древнее происхождение. Наши родовые имена можно распознать, в частности, по окончанию -енко.

Такие фамилии распространены, например, в Черниговской области и на Львовщине. Например, Тищенко, Бондаренко и Коваленко. Об этом пишет "24 канал".

Эти окончания фамилий означают, что вы – коренные украинцы

В значительном количестве украинских фамилий присутствует окончание -ук. Около трети владельцев таких родовых имен проживают в Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Однако эти фамилии также можно встретить по всей территории Украины.

Марчук

Дмитрук

Кравчук

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Другими распространенными окончаниями являются -ский, -зький, -цкий. Часто существует ошибочное мнение, что такие родовые имена происходят из Польши, но на самом деле они характерны для многих славянских народов.

Хорольский

Уманский

Шпольский

Миргородский

Нежинский

Украинские фамилии, имеющие существительное происхождения также считаются коренными и представляют уникальную категорию. Среди них можно встретить такие оригинальные и красноречивые, как Стриха, Дуб, Осика, Колода, а также Куница. Эти фамилии особенно распространены в регионах Закарпатья и Полтавщины.

Украинские родовые имена известны своей древней историей, иногда насчитывающей более тысячелетия. Часто они хранят тайны своего происхождения, что делает их изучение особенно интересным.

Изучение собственной фамилии может открыть захватывающие страницы семейной истории и происхождения, иногда обнаруживая факты, которые превосходят все ожидания. Поэтому не упускайте возможности узнать больше о своих родословных корнях.

Напомним, ранее UAportal писал о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.

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