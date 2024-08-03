Делает кожу сияющей и свежей: секреты гранатового макияжа

Новый тренд в мире макияжа – "гранатовый" мейк – стремительно набирает популярность в социальных сетях. Этот стиль отличается использованием насыщенных красных оттенков, напоминающих цвет зерна граната.

Ключевая особенность "гранатового" макияжа заключается в выборе более глубокого и более интенсивного красного тона по сравнению с "клубничным" или "томатным" вариантами. Важно достичь полупрозрачного эффекта, создающего иллюзию природного румянца, избегая плотного покрытия. Этот образ идеально подходит для повседневного летнего макияжа. Об этом пишет OBOZ.

Вдохновением для этого тренда стали сами зерна граната – яркие, но с прозрачной, сочной мякотью. Макияж имеет целью воспроизвести эту игру цветов, придавая коже и губам сияющий вид.

Для создания идеального "гранатового" макияжа необходимо обеспечить идеальное состояние кожи. Рекомендуется использовать косметические средства с увлажняющими и ухаживающими компонентами, которые отвечают индивидуальным потребностям вашей кожи.

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Дополнительным элементом этого тренда является искусственная веснушка, которая придает образу свежести и натуральности.

Процесс создания "гранатового" макияжа начинается с нанесения тонального основания, идеально подходящего к вашему тону кожи. Далее наносятся румяна гранатового оттенка, желательно жидкой текстуры, на щеки и нос – там, где кожа естественно краснеет под воздействием солнца. Завершающим штрихом становится нанесение искусственных веснушек на зоны с румянами.

Интересный лайфхак: для создания гармоничного образа используйте те же румяна для придания цвету губам, а затем покройте их прозрачным блеском.

Этот новый тренд позволяет создать свежий, летний образ, подчеркивая естественную красоту и придавая лицу здоровое сияние.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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