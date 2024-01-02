Делать это нужно уже сейчас: Как правильно сажать помидоры на рассаду, чтобы получить богатый урожай весной

Томаты – одна из самых популярных овощных культур в Украине. Они неприхотливы в уходе, но для получения хорошего урожая нужно правильно вырастить рассаду.

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Семена томатов можно сеять с января по март. Оптимальное время для посева – за 6-8 недель до высадки рассады в открытый грунт. Это поможет растениям хорошо развиться и прижиться после пересадки, пишет Bhg.

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Как подготовить почву

Для выращивания рассады томатов лучше всего подходит рыхлая, питательная почва с нейтральной кислотностью. Можно использовать готовую грунтовую смесь для рассады или приготовить ее самостоятельно из садовой земли, перегноя и песка в равных пропорциях.

Как сеять семена

Семена томатов можно сеять в отдельные горшки или лотки. Если вы используете горшки, то их диаметр должен быть не менее 8 см. На дно горшка обязательно уложите слой дренажа.

Перед посевом семена нужно пролить грунт водой. Семена поместите в лунки глубиной 1-2 см, на расстоянии 2-3 см друг от друга. Сверху семена присыпьте тонким слоем почвы.

Как ухаживать за рассадой

После посева семян горшки с рассадой следует поставить в теплое место с температурой 22-25°C. Поливать рассаду нужно регулярно, но не заливать. Лучше поливать ее снизу, чтобы не повредить семена.

Когда у рассады появятся два настоящих листа, ее нужно пикировать. Для этого пересадите каждое растение в отдельный горшок.

За неделю до высадки рассады в открытую почву ее нужно начать закаливать. Для этого выносите ее на свежий воздух на несколько часов каждый день.

Как высаживать рассаду

Высаживать рассаду томатов в открытый грунт можно, когда минует угроза заморозков. Обычно это происходит в середине мая.

Для высадки рассады нужно выбрать солнечное место с плодородной почвой. Рассаду высаживайте в лунки глубиной 20-25 см на расстоянии 40-50 см друг от друга.

После высадки рассаду нужно полить и замульчировать почву.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить крепкую и здоровую рассаду томатов, которая даст хороший урожай.

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