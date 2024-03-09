Делают вас непривлекательными: употребление каких продуктов отрицательно влияет на внешний вид

Французские исследователи определили, что некоторые продукты делают лицо менее привлекательным для других. И, наверное, это не станет сюрпризом, ведь это сладости и обработанные продукты.

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Эти наблюдения подтвердил опыт. Людей разделили на две группы, одним давали завтраки с высоким содержанием рафинированных углеводов, а другие получали более полезную пищу. Об этом пишет Радиотрек.

Через несколько часов всех их фотографировали в одинаковых условиях. Затем изображения показывали следующей команде.

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Менее привлекательными оказались те мужчины и женщины, которые ели на завтрак блюда с высоким гликемическим индексом (богатой на рафинированные углеводы). При этом вредные продукты все равно отрицательно сказывались как на мужчинах, так и женщинах.

То есть сладости, колбасы, снеки по силе своего влияния не имеют гендерной разницы.

Напомним, мы уже писали, потребление какого продукта нужно свести к минимуму.

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