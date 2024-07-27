Дельфиниум и герань будут цвести месяцами благодаря этому секрету садоводов

Многолетние цветущие растения часто выживают только один сезон и цветут только раз. Однако ваш сад может изобиловать яркими красками как можно дольше.

Известный британский садовник Монти Дон поделился простым, но эффективным способом продолжить цветение многолетников, таких как дельфиниумы и герани. Он подсказал садоводам, что после первого цветения нужно срезать стебли растений почти до уровня земли. Это стимулирует новый рост и повторное цветение уже в конце лета.

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Когда мы удаляем отцветшие стебли, растение получает сигнал о необходимости вырастить новые побеги. Это также помогает предотвратить распространение болезней и вредителей, пояснил эксперт.

Монти Дон советует в июле обрезать раннецветущие многолетники, такие как дельфиниумы и герани, до уровня земли.

Обрезка растений также создает пространство для других цветов и помогает предотвратить зарастание сорняками. Все срезанные материалы следует поместить в компостную кучу, а место вокруг растений прополоть и полить.

Дон отмечает, что правильная обрезка помогает многолетникам оставаться здоровыми и яркими, а также обеспечивает их продолжительное цветение. Обрезка также помогает избежать заражения растений заболеваниями.

Садоводы могут использовать ножницы или секаторы для обрезки стеблей у основания растения. Следует также удалить сорняки и любой больной материал, чтобы предотвратить распространение инфекций.

В заключение эксперт советует добавить легкую мульчу и подкормить растения ранней весной для лучших результатов.

Напомним, ранее мы рассказывали, чего не хватает герани, у которой желтеют листья.

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