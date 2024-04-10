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Дело не только в красоте: зачем на Пасху красят яйца

Игорь Романько

Почему на Пасху красят яйца

Пасха – один из самых важных праздников для украинцев. И, конечно же, какой праздник без пасхальных яиц? Но интересовались ли вы почему мы красим яйца?

Покраска яиц – это не просто традиция, это настоящее искусство! Экспериментируйте, используйте разные техники и цвета, и ваши пасхальные яйца станут настоящим украшением пасхального стола, пишет РадиоТрек.

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Существует несколько теорий:

  • Языческие корни. Во многих культурах яйцо символизировало рождение и возрождение.
  • Легенда о Марии Магдалине. Согласно легенде, она подарила римскому императору Тиберию белое яйцо, провозгласив "Христос воскрес!". Император не поверил ей, сказав, что это так же невозможно, как белому яйцу стать красным. В тот же миг яйцо покраснело.
  • Пост и краска. Во время Великого поста запрещалось есть яйца, поэтому их отваривали. Чтобы не путать сырые с вареными, их стали красить.

Что означают цвета яиц?

  • Красный: символ любви Божией, самый распространенный цвет.
  • Голубой: символ Пресвятой Девы, доброты, надежды и любви к ближнему.
  • Желтый, оранжевый, золотой: символизируют богатство и изобилие.
  • Зеленый: ассоциируется с возрождением и благополучием.

Можно ли всем красить яйца?

Согласно народным обычаям, если в семье в течение года умер близкий родственник, не рекомендуется красить яйца в красный цвет. Лучше использовать белые или другие цвета.

PS

  • Не забудьте о других пасхальных символах, таких как паска, творог и барашек.
  • Создайте уютную атмосферу в доме, украсьте цветами и ветвями ивы.
  • Проведите этот день с родными и близкими, ведь Пасха – это семейный праздник.

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