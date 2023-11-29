День Андрея Первозванного 2023: лучшие поздравления на украинском языке

Православная церковь 30 ноября чтит память святого апостола Андрея Первозванного. Он был первым учеником Христа, а его родным братом был апостол Петр.

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В этот день поздравляют с днем ангела всех мужчин по имени святого. Предлагаем варианты поздравлений на украинском языке для Андреев.

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Вітаю тебе, Андрію, з днем іменин! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і зла, а в житті будуть тільки радість, щастя й успіх!

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі бути таким же мужнім, сміливим і благородним, як твій небесний покровитель. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, радості та щастя!

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Андрій, з Днем ангела! Бажаю тобі завжди бути здоровим, щасливим і успішним. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, любов'ю й удачею!

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі завжди бути на висоті, досягати поставлених цілей і не знати поразок. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, радості й щастя!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі бути таким же розумним, добрим і чуйним, як твій небесний покровитель. Бажаю любові, радості й щастя!

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі завжди бути коханим, бажаним і успішним!

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі завжди бути здоровим, щасливим і успішним. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, радості й щастя!

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі завжди бути на висоті, досягати поставлених цілей і не знати поразок. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, радості та щастя!

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З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, нехай оберігає від біди!

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Андрій, ти - справжній чоловік, сильний, сміливий, мудрий. Нехай у житті твоєму все буде просто чудово.

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Андрію, з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель допомагає тобі завжди, і в щасті, і в біді.

Предлагаем узнать об обрядах и гаданиях на Андрея.

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