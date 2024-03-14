День добровольца в Украине: лучшие поздравления и картинки

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Этот праздник, начатый в 2017 году, чествует мужество и героизм тех, кто бросил вызов агрессору и стал в защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Дата 14 марта выбрана неслучайно: именно в этот день 2014 первые добровольцы с Майдана Незалежности отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах, чтобы дать отпор российской агрессии.

Вклад первых добровольцев тяжело переоценить. Их самоотверженность и искренний патриотизм помогли остановить врага, дать время на мобилизацию и подготовить Вооруженные Силы Украины.

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История украинского добровольческого движения уходит корнями в глубину веков. Украинцы всегда сплачивались, чтобы дать отпор захватчикам. Одними из самых известных примеров являются Запорожская Сечь и Украинские Сечевые Стрельцы.

В 2014 году украинские добровольцы снова встали на защиту Родины. Их мужество и самоотверженность вдохновили миллионы людей во всем мире.

В 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину почти 100 тысяч добровольцев вступили в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Сегодня День украинского добровольца – это день памяти и благодарности тем, кто рискует жизнью ради свободы и независимости Украины. Это день, когда мы должны вспомнить о героизме тех, кто первым встал на защиту Родины, и продолжить их дело.

Поздравление с Днем добровольца:

С Днем украинского добровольца! Спасибо за вашу смелость, отвагу и самоотверженность! Вы – настоящие герои, защищающие нашу землю и нашу свободу!

Поздравляем с Днем украинского добровольца! Пусть ваше мужество и вера в Украину всегда ведут вас к победе! Вы – наша гордость!

Сегодня День украинского добровольца – день тех, кто не жалеет жизни ради свободы и независимости Украины. Благодарим вас за вашу службу!

Низкий поклон вам, украинские добровольцы, за вашу неутомимую борьбу за нашу Родину! Вы – пример для подражания!

С Днем украинского добровольца! Желаю вам крепкого здоровья, несгибаемой воли и счастливого возвращения домой!

Пусть День украинского добровольца станет днем единения и поддержки всем, кто борется за Украину! Итого к победе!

Поздравляем с Днем украинского добровольца! Вы – настоящая опора нашего народа! Пусть ваша вера в Украину никогда не угасает!

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