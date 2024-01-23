День Ксении: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки

Согласно новоюлианскому календарю, который внедрен в Украине, Оксанин день, посвященный памяти преподобной Ксении Римской, теперь приходится на 24 января. По старому стилю его праздновали 6 февраля.

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Преподобная Ксения Римская (Миласская) жила в V веке. При рождении ее нарекли Евсевией, и она была единственной дочерью знатного римского сенатора. Родители подыскали юной Евсевии благородного жениха, но девушка решила посвятить себя служению Господу и убежала на далекий остров Коа. Там она сменила имя на Ксению, что по одной из версий означает "путешествие".

Ксения жила аскетической жизнью. Впоследствии она перебралась в город Миласс, расположенный на территории современной Турции, где построила церковь в честь первомученика Стефана.

По преданию, в день смерти Ксении над монастырем появился крест в сияющем венке, сопровождавший процессию вплоть до места захоронения праведной монахини. Говорят, на могиле Ксении произошло много чудесных исцелений.

В этот день поздравляют женщин с именем Оксана. Им желают счастья, здоровья и благополучия.

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Короткие поздравления с Днем ангела Оксаны:

Оксана! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от бед и невзгод, а в жизни всегда будет много радости, любви и счастья.

Поздравляю с Днем ангела, Ксюша! Пусть в твоей жизни будет много счастья, любви и удачи!

Оксанка! С Днем ангела! Желаю тебе быть здоровой, успешной и счастливой. Пусть в твоей жизни будет много радости, любви и добра!

Милая Ксюшка! Поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе всегда быть такой же волшебной, как сейчас!

С Днем ангела, Оксана! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от бед и невзгод, а в жизни всегда будет много радости, любви и счастья!

Поздравляю с Днем ангела, Оксана! Пусть в твоей жизни будет много счастья, любви и добра! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от бед и невзгод!

С Днем ангела, Ксения! Желаю тебе всегда оставаться такой же красивой, доброй и отзывчивой!

Ксения! Желаю тебе быть здоровой, успешной и счастливой. Пусть в твоей жизни будет много радости, любви и добра!

С Днем ангела, милая Ксю! Желаю тебе всегда быть такой же волшебной, как сейчас. Пусть в твоей жизни будет много счастья, любви и удачи!

Поздравляю с Днем ангела, Оксана! Желаю мира, любви и счастья!

Поздравления с Днем Оксаны на украинском языке

Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти та захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя у всьому. Зі святом!

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Ксюшо! Найчастіше влаштовуй собі свята та заснуй собі та сім'ї щасливе, затишне безтурботне життя. Зі святом!

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Вітаю з Днем Ксенії Римської. Нехай цей веселий день січня подарує надію на краще, запалить в серці іскорку щастя, внесе свою лепту добра і чудес в твоє життя.

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У твій день бажаю теплих зустрічей, яскравих емоцій, весняного натхнення, свіжих ідей, позитивної атмосфери і ніжної любові!

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Всіх представниць прекрасної статі з дивним ім’ям Ксенія, вітаю зі святом. Нехай Оксанин день принесе вам щастя.

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Вітаю з Днем Оксани та хочу побажати, щоб під силу було будь-яке діло, щоб серце оживало від любові, щоб душа мріяла про прекрасне, щоб життя було чудовою книгою, на сторінках якої розміщені історії щастя та успіху.

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Вітаю з днем ангела Оксани й від душі бажаю милої посмішки та щасливого сміху, добрих надій та заповітних мрій, солодких мрій та вічної краси, істинного щастя та вірної любові, солодких миттєвостей життя та чудового настрою.

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Цей морозний день лише твій. Присвяти собі. Відпочинь від повсякденних турбот. Бажаю гарного релаксу, умиротворення та радості надмірної! Запам'ятай цей день надовго, люба!

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Вітаю Вас із днем Оксани! Цього дивовижного дня хочеться побажати успіхів у навчанні та трудовій діяльності, везіння протягом усього життєвого шляху. Нехай Вас оточують лише гідні, чесні, люблячі люди.

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Красивые открытки ко Дню Оксаны

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