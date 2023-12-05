День Святого Николая 6 декабря: история праздника и традиции

6 декабря православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца. Этот праздник является одним из любимых в народе, особенно среди детей.

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По преданию, святитель Николай был очень добрым и милосердным мужчиной. Он помогал бедным и нуждающимся, спасал от беды и несчастья. Поэтому он считается покровителем детей, моряков, путешественников и всех нуждающихся в помощи.

В Украине День святого Николая имеет свои особые традиции. В канун праздника дети пишут святому письма с просьбой исполнить их мечты. А утром 6 декабря они с нетерпением заглядывают под подушку в надежде найти там подарки.

Считается, что добрым и послушным детям Николай Чудотворец кладет под подушку подарки, а тем, кто плохо себя вел, – ризочку. Поэтому дети стараются не капризничать и хорошо себя вести, чтобы получить заветный подарок.

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В этот день принято посещать церковь и молиться святому Николаю, прося о благосостоянии и покровительстве.

Праздник Николая открывает ряд рождественских и новогодних торжеств. Обычно в этот день в городах Украины зажигают новогоднюю елку.

Запреты, существующие в День святого Николая:

Нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.

Нельзя давать взаймы.

Нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.

Не стоит отказывать в помощи тем, кто о ней попросит.

Не стоит ссориться с близкими.

Нельзя ругать детей.

Народные приметы, связанные с Днем святого Николая:

Появился иней – на следующий год удастся собрать богатый урожай.

Какая погода на Николая зимнего – таким будет день Николай весенний (22 мая).

Снег идет – к урожаю пшеницы, дождь – к урожаю капусты и огурцов.

Ясная и холодная погода 6 декабря будет богатый урожай летом.

Сколько снега на Николая – столько весной будет травы.

Если в День святого Николая холодная погода, то вся зима будет холодной, а если теплая – будет ясной и без сильных морозов.

Пусть День святого Николая принесет вам и вашим близким мир, радость и добро!

Предлагаем узнать, какие подарки выбрать на Николайчика для девочек и мальчиков.

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