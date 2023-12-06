День святого Николая: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки

В среду, 6 декабря, в Украине верующие чтят память святого Николая Чудотворца. В этот день возведено радовать детей подарками, которые родители предусмотрительно прячут под подушки.

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Также в этот день празднуют день ангела ребята и мужчины, имеющие имя святого Николая. Можно с праздником поздравлять всех Николаевичей и Николаевн.

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Поздравления с Днем святого Николая на украинском языке

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Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю вам здоров'я міцного, добра невичерпного, щастя нескінченного, любові безмежної, успіхів у всіх починаннях та втілення всіх мрій.

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Нехай Святий Миколай завжди оберігає вас від бід і негараздів, дарує вам удачу і благополуччя. Зі святом!

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З Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для любові, щастя та натхнення. Нехай Святий Миколай допомагає вам у всіх ваших починаннях і дарує вам міцне здоров'я та довголіття.

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Зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують мир і злагода, а ваше серце наповнене добротою та милосердям.

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З Днем Миколая! Бажаю вам знайти свою справжню любов і щастя у сімейному житті.

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Вітання з днем ангела Миколая! Бажаю вам успіхів у кар'єрі та реалізації всіх ваших мрій.

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З Днем Святого Миколая! Бажаю вам міцного здоров'я та довголіття, щоб ви могли довго насолоджуватися життям.

Короткие поздравления с Николайчиком:

З Днем святого Миколая! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе.

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю тобі щастя, здоров'я та здійснення всіх бажань!

Нехай у цей день свята Миколая у твоєму житті буде багато радості, любові та добра!

З Днем ангела, Миколо! Нехай твій шлях буде світлим і щасливим!

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю тобі бути щасливим!

Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе по правильному шляху!

З Днем святого Миколая! Бажаю тобі успіху у всіх твоїх починаннях.

Нехай твій день буде наповнений щастям, любов'ю і радістю!

З Днем святого Миколая! Бажаю тобі довгих років життя, міцного здоров'я і добробуту!

Открытки ко Дню святого Николая

Предлагаем узнать, какие подарки выбрать на Николайчика для девочек и мальчиков.

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