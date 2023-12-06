День святого Николая: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки
В среду, 6 декабря, в Украине верующие чтят память святого Николая Чудотворца. В этот день возведено радовать детей подарками, которые родители предусмотрительно прячут под подушки.
Также в этот день празднуют день ангела ребята и мужчины, имеющие имя святого Николая. Можно с праздником поздравлять всех Николаевичей и Николаевн.
Читайте также: Что подарить ребенку на Николая: 10 лучших идей
Поздравления с Днем святого Николая на украинском языке
***
Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю вам здоров'я міцного, добра невичерпного, щастя нескінченного, любові безмежної, успіхів у всіх починаннях та втілення всіх мрій.
***
Нехай Святий Миколай завжди оберігає вас від бід і негараздів, дарує вам удачу і благополуччя. Зі святом!
***
З Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для любові, щастя та натхнення. Нехай Святий Миколай допомагає вам у всіх ваших починаннях і дарує вам міцне здоров'я та довголіття.
***
Зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують мир і злагода, а ваше серце наповнене добротою та милосердям.
***
З Днем Миколая! Бажаю вам знайти свою справжню любов і щастя у сімейному житті.
***
Вітання з днем ангела Миколая! Бажаю вам успіхів у кар'єрі та реалізації всіх ваших мрій.
***
З Днем Святого Миколая! Бажаю вам міцного здоров'я та довголіття, щоб ви могли довго насолоджуватися життям.
Короткие поздравления с Николайчиком:
- З Днем святого Миколая! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе.
- Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю тобі щастя, здоров'я та здійснення всіх бажань!
- Нехай у цей день свята Миколая у твоєму житті буде багато радості, любові та добра!
- З Днем ангела, Миколо! Нехай твій шлях буде світлим і щасливим!
- Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю тобі бути щасливим!
- Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе по правильному шляху!
- З Днем святого Миколая! Бажаю тобі успіху у всіх твоїх починаннях.
- Нехай твій день буде наповнений щастям, любов'ю і радістю!
- З Днем святого Миколая! Бажаю тобі довгих років життя, міцного здоров'я і добробуту!
Открытки ко Дню святого Николая
Предлагаем узнать, какие подарки выбрать на Николайчика для девочек и мальчиков.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!