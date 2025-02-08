День святого Валентина 2025: что не стоит дарить, чтобы не испортить праздник

День святого Валентина, который традиционно празднуют 14 февраля, уже близится, и самое время подумать о подарке вашей половинки. Чтобы не нарушить гармонию в отношениях, стоит выяснить, какие презенты не стоит дарить на этот праздник.

Команда UAportal собрали несколько важных советов.

Худшие подарки для любимой на День святого Валентина

Деньги

Хотя деньги могут быть практичным подарком, на День святого Валентина они не подходят. Такой выбор может создать впечатление, что вы не приложили усилия, чтобы узнать о желании вашей половинки, не проявили креативности и не создали праздничную атмосферу.

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, как и деньги, может выглядеть как быстрый и безопасный вариант, но он не подчеркивает романтичность праздника. Если вы хотите подарить сертификат, лучше сделать это в другой день, а не в День влюбленных.

Средства личной гигиены

Наборы по уходу за собой – это те вещи, которые человек может приобрести сам в любой другой день. Поэтому лучше избегать таких подарков в День святого Валентина, ведь ваш партнер может подумать, что вы намекаете на его недостаточное внимание к личной гигиене. Кроме того, можно не угадать с выбором бренда или аромата.

Вещи для дома

Подарки для дома подходят для любого другого праздника, но не Дня святого Валентина. Однако к основному подарку можно добавить красивые бокалы для вина и сам напиток, что подчеркнет атмосферу праздника.

Спортивный инвентарь

Не стоит дарить партнеру спортивный инвентарь, ведь это может создать впечатление, что вы считаете его или лишним весом. Чтобы не обидеть любимого человека, лучше избегать таких подарков.

Подарки для собственных нужд

Никогда не прощайте своей второй половинке вещи, удовлетворяющие ваши собственные потребности или отвечающие вашим интересам. Такие подарки могут выглядеть как намек на то, что вы больше думаете о себе, чем о партнере.

Раньше мы рассказывали, какие подарки не стоит дарить на Рождество и Новый год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!