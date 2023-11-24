rus
Українська
Праздники

День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки

Былим Елена

День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки

В пятницу, 24 ноября, в Украине верующие чтят память великомученицы Екатерины Александрийской. Святая Екатерина считается покровительницей любви и брака.

Святая Екатерина родилась в 287 году в семье правителя египетского города Александрии. Она славилась необыкновенной красотой и разумом. Девушка жила в богатстве, поэтому имела много поклонников среди мужчин, желавших пожениться с ней.

Однако Екатерина, получившая знание о христианстве от старца-отшельника и получившая икону Богоматери с младенцем Христом, поклялась сохранять чистоту и девственность.

Читайте также: День святой Екатерины: история, традиции и новая дата праздника

По легендам, Екатерине явилась Дева Мария и подарила кольцо в ознаменование духовных помолвок.

17-летнюю Екатерину казнили по приказу император Максимиана за проповедование христианства. Когда ей отрубили голову, вместо крови из шеи девушки полилось молоко.

Мощи Екатерины хранятся в монастыре на горе Синай в Египте. 24 ноября принято поздравлять всех девушек и женщин, имеющих имя мученицы с днем ангела.

Поздравление с Днем Святой Екатерины на украинском языке

***

Вітаю з Днем Святої Катерини!

Бажаю вам здоров'я міцного,

Добра невичерпного,

Щастя нескінченного,

Любові безмежної,

Успіхів у всіх починаннях,

Втілення всіх мрій.

***

Нехай Свята Катерина завжди оберігає вас від бід і негараздів, дарує вам удачу і благополуччя. Зі святом!

***

З Днем Святої Катерини! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для любові, щастя та натхнення. Нехай Свята Катерина допомагає вам у всіх ваших починаннях і дарує вам міцне здоров'я та довголіття.

***

Зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують мир і злагода, а ваше серце наповнене добротою та милосердям.

***

З Днем Святої Катерини! Бажаю вам знайти свою справжню любов і щастя у сімейному житті.

***

Вітання з днем ангела Катерини! Бажаю вам успіхів у кар'єрі та реалізації всіх ваших мрій.

***

З Днем Святої Катерини! Бажаю вам міцного здоров'я та довголіття, щоб ви могли довго насолоджуватися життям.

Красивые картинки ко Дню Екатерины.

День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки
День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки
День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки
День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки
День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки
День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки
День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки
День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки
День святой Екатерины: лучшие пожелания на украинском и поздравительные картинки

Предлагаем также узнать, как на День Святой Екатерины гадать на суженого и определить судьбу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

 
 
 
Праздники