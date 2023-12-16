Деньги будут всегда: три комнатных растения, которые привлекают финансовое благополучие

Комнатные растения не только украшают интерьер, но и обладают рядом других полезных свойств. В частности, они способны привлекать к дому удачу и богатство.

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Об этом пишет Фокус.

Толстянка

Толстянка, или дерево счастья, является одним из самых популярных комнатных растений. Она имеет мясистые листья, по форме напоминающие монеты. Именно поэтому толстянку считают символом богатства и изобилия.

Согласно фэн-шуй, толстянку нужно размещать в юго-восточном секторе дома, отвечающего за деньги и достаток. Для усиления эффекта можно поставить у растения три красных монеты.

Бамбук

Бамбук также считается символом удачи и богатства. В китайской культуре это растение является символом долголетия, здоровья и процветания.

Для того чтобы бамбук притягивал к дому удачу, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, у растения должно быть нечетное число стеблей. Во-вторых, бамбук нужно размещать в восточном секторе дома, отвечающего за карьеру и саморазвитие.

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Потос

Потос или сциндапсус также является популярным комнатным растением. Она считается символом богатства, счастья и здоровья.

Потос не требует особого ухода, поэтому его можно выращивать даже у начинающих. Растение отлично очищает воздух от вредных веществ, что способствует привлечению удачи и благополучия.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения снимают стресс.

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