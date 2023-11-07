Деруны из тыквы на сковороде: блюдо, которое удивит родных и гостей
Деруны из тыквы – это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить дома. Они являются отличным вариантом для завтрака, обеда или ужина.
Для этого вам нужен минимум ингредиентов и сковорода. Таким блюдом вы порадуете своих близких и удивите гостей.
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Ингредиенты:
- Тыква – 200 г.
- Мука пшеничная – 100 г.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – одна штука небольшого размера.
- Соль, черный молотый перец по своему вкусу.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Очистите тыкву от кожуры, удалите семена.
2. Натрите тыкву на большую терку, лук мелко порежьте. Смешайте эти ингредиенты, добавьте яйца и специи.
3. С помощью ложки выложите смесь на разогретую сковороду. Обжаривайте драники с обеих сторон.
4. Можете подавать блюдо со сметаной или другим соусом.
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