Деруны из тыквы на сковороде: блюдо, которое удивит родных и гостей

Деруны из тыквы – это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить дома. Они являются отличным вариантом для завтрака, обеда или ужина.

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Для этого вам нужен минимум ингредиентов и сковорода. Таким блюдом вы порадуете своих близких и удивите гостей.

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Ингредиенты:

Тыква – 200 г.

Мука пшеничная – 100 г.

Яйцо – 1 шт.

Лук – одна штука небольшого размера.

Соль, черный молотый перец по своему вкусу.

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Очистите тыкву от кожуры, удалите семена.

2. Натрите тыкву на большую терку, лук мелко порежьте. Смешайте эти ингредиенты, добавьте яйца и специи.

3. С помощью ложки выложите смесь на разогретую сковороду. Обжаривайте драники с обеих сторон.

4. Можете подавать блюдо со сметаной или другим соусом.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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