Держат в напряжении: топ самых интересных детективных сериалов

Детективные сериалы всегда увлекают своей напряженностью и непредсказуемыми поворотами сюжета. Если вам нравятся истории, держащие в напряжении и заставляющие до последнего думать, кто или что стоит за преступлением, эта подборка сериалов именно для вас!

РБК-Украина предлагает топ увлекательных детективных сериалов, затрагивающих с первых минут и не отпускающих до самого конца.

"На поверхности" (Surface) Софи, главная героиня, уводит идеальную жизнь в роскошном доме в Сан-Франциско. Однако все меняется после травмы головы, которую она получила во время попытки самоубийства, в результате чего женщина потеряла память. Пытаясь восстановить свое прошлое, Софи начинает сомневаться в том, что ее жизнь действительно так безоблачна, как кажется на первый взгляд.

"Бортпроводница" (The Flight Attendant) Кассандра Боуден - бортпроводница, чья бурная ночь с одним из пассажиров рейса в Бангкок заканчивается для нее страшным открытием: она просыпается в гостиничном номере с мертвым мужчиной рядом. Не помня, что произошло, она убегает, но уже в Нью-Йорке ее ждут агенты ФБР, готовые расспросить о ночных событиях.

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"Высокий потенциал" (High Potential) Морган – мать-одиночка и уборщица в полиции Лос-Анджелеса, обладающая чрезвычайно высоким IQ. Она способна замечать самые маленькие детали, что помогает ей разгадывать самые сложные преступления. Вскоре Морган становится консультантом следователей, доказывая, что для гениальности не обязательно иметь официальную должность.

"Женщина в доме напротив девушки в окне" Анна после потери дочери и развода проводит вечера за бокалом вина, наблюдая за окружающим миром через окно. Но ее монотонная жизнь меняется, когда она замечает нового соседа. Все идет хорошо до тех пор, пока Анна не становится свидетелем страшного убийства в доме напротив и не решает провести собственное расследование.

Эти сериалы гарантируют восхищение и интригу на каждом шагу, держа в напряжении до самого конца.

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