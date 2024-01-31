Дешевое средство удалит жир из духовки: Забудьте об агрессивной химии

Духовые шкафы могут быстро стать грязными из-за остатков пищи, жира и грязи. Избавиться от последнего может быть особенно тяжело.

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Однако эксперты советуют чистить духовку естественными методами, а не агрессивными химикатами. Об этом сообщает Express.co.uk.

Важно избегать агрессивных химикатов при чистке печей, поскольку они контактируют с едой. Для очищения можно использовать белый уксус и пищевую соду.

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Удалите остатки пищи, которые могут остаться на решетках или разбросаны на дне духовки. Затем покройте дно духовки и решетки пищевой содой, затем налейте сверху небольшое количество уксуса, пока не образуется пена, которая уничтожит любой жирный налет. Оставьте на 20 минут, а затем просто протрите.

Кроме того, можно использовать смесь уксуса и лимонного сока, распылив на поверхности духовки, оставив на 15-20 минут, затем почистив и вытерев остатки.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

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