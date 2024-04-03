Десять креативных идей покрасить яйца на Пасху без искусственных красителей

Используя натуральные ингредиенты, можно покрасить яйца на Пасху в разнообразные цвета. Преимущество натуральных ингредиентов – они не повредят яйцам, имеющим ячеистую структуру и способны впитывать в себя вкусы и ароматы.

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Овощи, травы, приправы и фрукты могут являться необходимыми ингредиентами для окрашивания яиц совершенно естественным путем. Благодаря воде эти растения выделяют много цветов, которые действуют как природный краситель и легко закрепляются на яичной скорлупе.

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Какие продукты окрашивают яйца в нужные цвета:

Шафран: желтые или оранжевые пасхальные яйца.

Куркума: темно-желтые пасхальные яйца.

Ромашка: светло-желтые яйца.

Репчатый лук: желтые пасхальные яйца

Красный лук: красные пасхальные яйца

Свекла: красные яйца

Красная капуста: пасхальные яйца в красных и синих тонах.

Черника, или голубика: синие яйца

Красное вино: фиолетовые пасхальные яйца с блеском.

Кофе: коричневые яйца

Как эти ингредиенты используют для окрашивания яиц? Все очень просто: нужно только опустить его в кипящую воду, в которой варится яйцо. Во время кипячения цвет выделяется и оседает на скорлупе. Чем больше овощей, фруктов или чая будет использовано, тем более интенсивный цвет мы получим.

Можно выкрасить яйца и пищевыми красителями. Они просты в использовании. Вы можете смешивать несколько красителей, если они есть. Правда, в пищевых красителях яйца окрашивают уже сваренными.

Предлагаем узнать об окрашивании яиц в зеленый и салатовый цвета.

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