Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)
Короткие стрижки станут хитом сезона весна-лето 2024, уверяют стилисты. Текстурированные, подстриженные волосы с челкой – это один из главных стилей этим летом.
Как отмечают эксперты по красоте, короткий боб, пикси и другие короткие стрижки с челкой снова в моде. Эти стильные и элегантные прически подходят для любой формы лица и типа волос.
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Вот 10 лучших образов коротких стрижек, которые вдохновят вас на смену имиджу:
1. Традиционная пикси:
Этот классический образ напоминает о Мие Ферроу в "Ребенке Розмари". Он короткий и элегантный, с челкой, обрамляющей лицо.
2. Многослойный боб с зачесанной набок челкой:
Этот стиль имеет длинную челку сбоку, которая смягчит ваши черты. Он идеально подходит для изящного вечернего образа.
3. Многослойный боб с челкой спереди:
Этот образ похож на махорку, но более современно. Он идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного бунтарского стиля своему образу.
4. Порывистый лоб с челкой на бок:
Этот стиль подчеркивает естественную текстуру ваших волос. Он идеально подходит для тех, кто не хочет тратить много времени на укладку.
5. Короткий шегги:
Этот стиль похож на то, что у кого-то выросло пикси. Он мягкий и живой, и идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного объема своим волосам.
6. Изящная длинная пикси с челкой, обрамляющей лицо:
Этот стиль очень универсален и его можно укладывать разными способами. Он идеально подходит для тех, кто хочет иметь возможность изменять свой образ.
7. Короткий боб с челкой:
Этот стиль имеет четкий силуэт и смелую челку. Он идеально подходит для тех, кто желает сделать заявление.
8. Прическа с челкой спереди:
Этот стиль убирает волосы с лица, но при этом придает им игривости. Он идеально подходит для тех, кто хочет иметь челку, но не хочет, чтобы она закрывала все лицо.
9. Современный Маллет:
Этот стиль имеет короткие бока с длиной сзади. Он идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного панк-рока в свой образ.
10. Шегги с челкой и из перамы:
Этот стиль смелый и сексуальный. Он идеально подходит для тех, кто хочет сделать смелое заявление.
Независимо от того, какой стиль вы выберете, короткая стрижка с челкой – это отличный способ обновить свой образ.
Совет: перед тем, как сделать стрижку, обязательно проконсультируйтесь со своим стилистом, чтобы определить, какой стиль лучше подходит для вашей формы лица и типа волос.
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