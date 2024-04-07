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Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Былим Елена

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Короткие стрижки станут хитом сезона весна-лето 2024, уверяют стилисты. Текстурированные, подстриженные волосы с челкой – это один из главных стилей этим летом.

Как отмечают эксперты по красоте, короткий боб, пикси и другие короткие стрижки с челкой снова в моде. Эти стильные и элегантные прически подходят для любой формы лица и типа волос.

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Вот 10 лучших образов коротких стрижек, которые вдохновят вас на смену имиджу:

1. Традиционная пикси:

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Этот классический образ напоминает о Мие Ферроу в "Ребенке Розмари". Он короткий и элегантный, с челкой, обрамляющей лицо.

2. Многослойный боб с зачесанной набок челкой:

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Этот стиль имеет длинную челку сбоку, которая смягчит ваши черты. Он идеально подходит для изящного вечернего образа.

3. Многослойный боб с челкой спереди:

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Этот образ похож на махорку, но более современно. Он идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного бунтарского стиля своему образу.

4. Порывистый лоб с челкой на бок:

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Этот стиль подчеркивает естественную текстуру ваших волос. Он идеально подходит для тех, кто не хочет тратить много времени на укладку.

5. Короткий шегги:

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Этот стиль похож на то, что у кого-то выросло пикси. Он мягкий и живой, и идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного объема своим волосам.

6. Изящная длинная пикси с челкой, обрамляющей лицо:

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Этот стиль очень универсален и его можно укладывать разными способами. Он идеально подходит для тех, кто хочет иметь возможность изменять свой образ.

7. Короткий боб с челкой:

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Этот стиль имеет четкий силуэт и смелую челку. Он идеально подходит для тех, кто желает сделать заявление.

8. Прическа с челкой спереди:

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Этот стиль убирает волосы с лица, но при этом придает им игривости. Он идеально подходит для тех, кто хочет иметь челку, но не хочет, чтобы она закрывала все лицо.

9. Современный Маллет:

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Этот стиль имеет короткие бока с длиной сзади. Он идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного панк-рока в свой образ.

10. Шегги с челкой и из перамы:

Десять причесок для коротких волос, не требующих длительной укладки (фото)

Этот стиль смелый и сексуальный. Он идеально подходит для тех, кто хочет сделать смелое заявление.

Независимо от того, какой стиль вы выберете, короткая стрижка с челкой – это отличный способ обновить свой образ.

Совет: перед тем, как сделать стрижку, обязательно проконсультируйтесь со своим стилистом, чтобы определить, какой стиль лучше подходит для вашей формы лица и типа волос.

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