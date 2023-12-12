Десятки мумий детей и младенцев выкопали в Перу: фото

Команда польско-перуанских ученых обнаружила 22 мумифицированных захоронения детей и новорожденных на археологическом участке в перуанском городе Барранка. Находка сделана на холме Серро Колорадо в долине Пативилка.

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По словам археологов, шесть обнаруженных погребальных сверток принадлежали взрослым, а остальные 16, расположенные на расстоянии, принадлежали детям, скорее всего, всех возрастов, сообщает Nauka W Polsce.

"Это явно дети не старше 2 лет (судя по длине пучков), некоторые из них новорожденные или младенцы", – утверждает биоархеолог Лукаш Майчжак.

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Все погребения расположены на глубине, на высоте голов погибших взрослых. Все они находятся в горизонтальном положении, тогда как тела взрослых особей находятся в позе эмбриона с подтянутыми под грудь верхними и нижними конечностями. Тела взрослых особей расположены вертикально, что создает впечатление, будто они сидят. Все они имеют схожий внешний вид, завернутые в плотную ткань и оплетены веревкой.

"В настоящее время трудно дать единую интерпретацию этой находки. Возможно, вся община просто прятала детей на этом месте. Возможно, по каким-то причинам старшие дети были похоронены в других частях кладбища", – сказал Лукаш Майчжак.

Пока команда обследовала только площадь 20 квадратных метров. Ученые развернули один детский пучок, в котором был похоронен новорожденный.

"Мы сделали томографию еще двух пучков, поэтому знаем, что один ребенок был немного старше, а второй тоже был новорожденным", — отметил биоархеолог.

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Ткань одного из уже развернутых пучков украшена геометрическим орнаментом. Остальные пачки, как предполагает Маджхрзак, могут содержать изображения животных и богов. Материалы, в которые заворачивали умерших, должны были пригодиться в загробном мире.

"В посмертном видении Анд человек путешествует в течение года, пока не достигнет места назначения. Поэтому ему нужна еда. Мы даже нашли кочаны кукурузы и другие неидентифицированные растительные материалы в нескольких пачках", - добавил ученый.

Исследователи планируют провести дополнительные исследования, чтобы узнать больше об этих погребениях. В частности, они хотят провести радиоуглеродную датировку, чтобы точно установить время их создания, а также провести химические анализы и изотопный анализ, чтобы узнать больше о происхождении умерших.

Напомним, в Мексике нашли конусообразные гробницы с останками людей старше 3000 лет.

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