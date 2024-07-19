Дети будут в восторге: 5 искренних мультиков для вечернего просмотра

Мультфильмы – это не только развлечение, но источник вдохновения, ценных уроков и искренних эмоций. Они отлично подходят для семейного просмотра, ведь объединяют детей и взрослых общими переживаниями и размышлениями.

Редакция Кино 24 подготовила вам подборку из 5 великолепных мультфильмов, которые непременно заинтересуют всю семью:

Душа (2020)

Этот мультфильм рассказывает об учителе музыки Джо Гарднере, который мечтает стать джазовым музыкантом. Он вот-вот должен осуществить свою мечту, но неожиданно попадает в мир душ. Там Джо знакомится с 22, душой, не стремящейся идти на Землю. Вместе они отправляются в незабываемое путешествие, которое поможет им обоим обрести смысл жизни и настоящее счастье.

Зверополис (2016)

В мегаполисе Зверополис, где мирно сосуществуют хищники и травоядные, Джуди Гоппс, крольчиха-полицейская, стремится доказать, что может быть не хуже других. Она берется за расследование сложного дела, которое ведет его к хищникам Зверополиса. Этот мультфильм учит нас тому, что не важно, к какой группе ты принадлежишь, ведь главное – это твои поступки и искренность.

Вперед и вверх (2009)

78-летний Карл Фредриксен мечтает о путешествии в Южную Америку. Он прикрепляет к своему дому тысячи воздушных шаров, чтобы подняться в небо. Неожиданно к нему приходит мальчик Рассел, случайно оказывающийся в этом приключении. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие, полное опасностей и невероятных открытий. Этот мультфильм напоминает нам о том, что никогда не поздно осуществить свои мечты, ведь возраст – это только цифра.

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ВОЛЛ-И (2008)

В далеком будущем Земля превратилась в мусорохранилище. Робот ВОЛЛ-И одиноко убирает планету, ожидая возвращения людей, когда-то покинувших ее. Однажды он встречает работа ЭВУ, и их жизни меняются навсегда. Вместе они ищут пути спасения Земли и человечества. Этот мультфильм поднимает важные вопросы об экологии и ответственности человека за окружающую среду.

Пой (2016)

Когда-то успешный владелец театра Бастер Мун собирается организовать грандиозный певческий конкурс. Но по ошибке объявлена нереальная сумма приза, и на кастинг приходит множество талантливых, но неизвестных певцов. Бастеру и его необычным участникам конкурса придется объединиться, чтобы справиться с трудностями и осуществить свои мечты. Этот мультфильм вдохновляет верить в себя и свои силы, ведь у каждого есть шанс достичь успеха.

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