Дети будут в восторге: как приготовить хрустящие чипсы из картофеля за несколько минут (видео)

Ваши дети любят чипсы, но в магазинах они вредны? Советуем приготовить домашний аналог – чипсы будут хрустящими, ароматными и без химии.

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Рецептом поделились на YouTube-канале Delicious cooking tale. Для приготовления вам понадобится 20 минут и следующие ингредиенты:

Картофель: 500 г.

Вода: 1л.

Кубики льда: 10 шт.

Уксус: 1/2 стакана.

Соль: 1/2 ч. л.

Специи: по вкусу.

Масло для жарки.

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Приготовление:

Вымойте и почистите картофель, обсушите полотенцем.

Порежьте картофель ломтиками, толщиной до 2 мм.

Опустите ломтики картофеля в миску с водой и льдом на 5 минут, перемешайте, чтобы охладить продукт равномерно.

Положите ломтики картофеля на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. На бумажном полотенце разложите ломтики. Накройте картофель другим бумажным полотенцем и слегка прижмите.

Налейте в кастрюлю растительное масло, доведите до кипения. Опустите в масло ломтики картофеля на 5 минут или пока они не станут золотистыми и хрустящими.

Извлеките готовые чипсы, встряхивая лишнее масло. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Равномерно посыпьте чипсы солью и специями.

Приятного аппетита!

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