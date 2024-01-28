Дети будут в восторге: как приготовить хрустящие чипсы из картофеля за несколько минут (видео)
Ваши дети любят чипсы, но в магазинах они вредны? Советуем приготовить домашний аналог – чипсы будут хрустящими, ароматными и без химии.
Рецептом поделились на YouTube-канале Delicious cooking tale. Для приготовления вам понадобится 20 минут и следующие ингредиенты:
- Картофель: 500 г.
- Вода: 1л.
- Кубики льда: 10 шт.
- Уксус: 1/2 стакана.
- Соль: 1/2 ч. л.
- Специи: по вкусу.
- Масло для жарки.
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Приготовление:
- Вымойте и почистите картофель, обсушите полотенцем.
- Порежьте картофель ломтиками, толщиной до 2 мм.
- Опустите ломтики картофеля в миску с водой и льдом на 5 минут, перемешайте, чтобы охладить продукт равномерно.
- Положите ломтики картофеля на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. На бумажном полотенце разложите ломтики. Накройте картофель другим бумажным полотенцем и слегка прижмите.
- Налейте в кастрюлю растительное масло, доведите до кипения. Опустите в масло ломтики картофеля на 5 минут или пока они не станут золотистыми и хрустящими.
- Извлеките готовые чипсы, встряхивая лишнее масло. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
- Равномерно посыпьте чипсы солью и специями.
Приятного аппетита!
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