Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак
Заставить ребенка завтракать – это непростая задача. Особенно, если ребенок требователен в пище. Но это не значит, что завтрак должен быть скучным и неинтересным.
На самом деле можно приготовить много вкусных и полезных блюд, которые понравятся даже самым требовательным малышам. На сайте smachno.ua три рецепта завтраков, которые обязательно понравятся вашим детям.
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Пшенный пудинг с ягодами
Этот пудинг – это отличный способ заинтересовать ребенка пшеном. Он нежный, сладкий и обладает ярким ароматом.
Ингредиенты:
- 150 г пшена
- 300 г бисквитного печенья
- 1 л молока
- 100 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1 пакетик смеси для пудинга
- 2 желтка
- Сахарная пудра, ягоды для украшения
Приготовление:
- Перетрите бисквитное печенье в мелкую крошку.
- Противень или прямоугольную форму застелите пищевой пленкой и выложите половину крошки.
- В кастрюлю налейте 800 мл молока, добавьте сахар и ванильный сахар и доведите до кипения.
- 200 мл молока влейте в отдельную емкость, добавьте желтки и смесь для пудинга и перемешайте.
- Влейте смесь с желтками в молоко в кастрюле и активно помешивайте до кипения. После закипания добавьте пшено и варите на маленьком огне в течение 10 минут.
- Снимите кашу с огня, охладите ее и взбейте блендером.
- Вылейте массу на крошку бисквитного печенья, разровняйте и присыпьте оставшимися крохами.
- Украсьте блюдо ягодами и подавайте к столу.
Фритата с зеленым горошком и брокколи
Эта фритата – это вкусный и сытный завтрак, зарядящий ребенка энергией на весь день.
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 1 небольшой кочан брокколи
- 100 г свежезамороженного горошка
- 50 г сыра
- 50 г сливочного масла
- Соль, перец, молотая паприка по вкусу
- Зелень по вкусу
Приготовление:
- Брокколи разрежьте на небольшие соцветия и залейте крутым кипятком на 3 минуты.
- Зеленый горошек залейте крутым кипятком на 2 минуты.
- Брокколи и горошек обжарьте на сливочном масле в течение 2 минут.
- Взбейте яйца в отдельной емкости, добавьте специи, соль и зелень.
- Добавьте яичную смесь к брокколи и горошку и держать на огне, пока блюдо не станет густеть.
- Посыпьте фритат тертым сыром и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5-8 минут.
- Подавайте блюдо горячим.
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Краковские сырники
Эти сырники – настоящая классика украинской кухни. Они нежные, вкусные и очень полезные.
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 1 яйцо
- 1 желток
- 20 г сливочного масла
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 1 ст. л. сахарной пудры
- 1/2 ст. л. тертой цедры лимона
- 3 ст. л. муки
- Масло для жарки
Приготовление:
- Растопите сливочное масло.
- В миске перетрите творог с желтком, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, цедру лимона и растопленное масло.
- Вымешайте творожную массу и постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая.
- На сковороду влейте немного масла для жарки, формуйте сыр в шарики и жарьте со всех сторон до золотистого цвета.
- Подавать сырники можно со сметаной или любимым вареньем.
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