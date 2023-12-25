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Дети будут в восторге: как сделать пушистую снежинку из ниток для вязания на елку

Цихоцкая Мария

Дети будут в восторге: как сделать пушистую снежинку из ниток для вязания на елку

Новогодняя елка – это непременный атрибут праздника. А чтобы она выглядела по-настоящему сказочно, ее нужно украсить. Одним из самых простых и красивых способов украсить елку является изготовление снежинок из пряжи.

Об этом пишет Ukr.media.

Снежинка из пряжи – это невероятно пушистое, воздушное и мягкое украшение, которое не только создаст праздничную атмосферу, но и будет радовать глаз своими нежными формами.

Что вам понадобится:

  • картонное основание от скотча;
  • белая пряжа;
  • серебристая нить/пряжа/тонкий блестящий шнурок (по выбору);
  • бусины (по желанию).

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Создание основания снежинки

  1. Возьмите основание от скотча шириной 1,2 см (или разрежьте шире).
  2. Привяжите конец пряжи, оставив длинный кончик.
  3. Намотайте пряжу на основание 15-20 раз.
  4. Отрежьте пряжу и завяжите узел.
  5. Сделайте еще две таких намотки, только крест-накрест.
  6. Наматывайте пряжу плотно, узлы завязывайте туго.

Оформление снежинки

  1. Разрежьте пряжу.
  2. Снимите его с картона.
  3. Разделите пряжу на половинки.
  4. Свяжите серебристой нитью соседние половинки.
  5. Подрежьте ножницами края снежинки.
  6. Привяжите петлю из нити.
  7. По желанию на этом этапе можно закрепить на пряже бусины с помощью иглы и нити.

Напомним, мы уже писали, как бюджетно украсить новогоднюю елку.

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