Дети будут в восторге: как сделать пушистую снежинку из ниток для вязания на елку

Новогодняя елка – это непременный атрибут праздника. А чтобы она выглядела по-настоящему сказочно, ее нужно украсить. Одним из самых простых и красивых способов украсить елку является изготовление снежинок из пряжи.

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Об этом пишет Ukr.media.

Снежинка из пряжи – это невероятно пушистое, воздушное и мягкое украшение, которое не только создаст праздничную атмосферу, но и будет радовать глаз своими нежными формами.

Что вам понадобится:

картонное основание от скотча;

белая пряжа;

серебристая нить/пряжа/тонкий блестящий шнурок (по выбору);

бусины (по желанию).

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Создание основания снежинки

Возьмите основание от скотча шириной 1,2 см (или разрежьте шире). Привяжите конец пряжи, оставив длинный кончик. Намотайте пряжу на основание 15-20 раз. Отрежьте пряжу и завяжите узел. Сделайте еще две таких намотки, только крест-накрест. Наматывайте пряжу плотно, узлы завязывайте туго.

Оформление снежинки

Разрежьте пряжу. Снимите его с картона. Разделите пряжу на половинки. Свяжите серебристой нитью соседние половинки. Подрежьте ножницами края снежинки. Привяжите петлю из нити. По желанию на этом этапе можно закрепить на пряже бусины с помощью иглы и нити.

Напомним, мы уже писали, как бюджетно украсить новогоднюю елку.

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