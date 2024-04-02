Дети будут в восторге: рецепт ароматных рыбных палочек
Этот рецепт рыбных палочек из хека прост в приготовлении и не требует много времени. Он станет прекрасной альтернативой куриным нагетсам, которые так нравятся детям. Подавайте их с воздушным пюре и соусом по вкусу – тартаром или нежным мятно-йогуртовым соусом. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- Филе хека – 400 г
- Белый хлеб – 150 г
- Молоко 2,5% – 60 мл
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сливочное масло 73% – 40 г
- Панировочные сухари – 120 г
- Масло подсолнечное - 40 мл
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Приправа к рыбе – по вкусу
- Зелень – по вкусу
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Приготовление:
- Подготовьте фарш:
- Хлеб вымочите в молоке, отожмите.
- Филе хека помойте, обсушите, нарежьте кусочками.
- Пропустите через мясорубку филе, хлеб, добавьте яйцо, размельченную зелень, сливочное масло, соль, перец, специи.
- Тщательно перемешайте фарш и поставьте в холодильник на 10 минут.
- Сформируйте и запанируйте палочки:
- Мокрыми руками сформуйте из фарша рыбные палочки.
- Обваляйте их в панировочных сухарях.
- Снова поставьте в холодильник на 10 минут.
- Обжарьте палочки:
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Обжарьте палочки с двух сторон до золотистого цвета.
- Подавайте:
- Выложите рыбные палочки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Подавайте с любимым соусом: тартаром, мятно-йогуртовым соусом или другим по вкусу.
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