Дети будут в восторге: рецепт ароматных рыбных палочек

Этот рецепт рыбных палочек из хека прост в приготовлении и не требует много времени. Он станет прекрасной альтернативой куриным нагетсам, которые так нравятся детям. Подавайте их с воздушным пюре и соусом по вкусу – тартаром или нежным мятно-йогуртовым соусом. Об этом пишет Shuba.

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Ингредиенты:

Филе хека – 400 г

Белый хлеб – 150 г

Молоко 2,5% – 60 мл

Яйцо куриное – 1 шт.

Сливочное масло 73% – 40 г

Панировочные сухари – 120 г

Масло подсолнечное - 40 мл

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Приправа к рыбе – по вкусу

Зелень – по вкусу

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Приготовление:

Подготовьте фарш: Хлеб вымочите в молоке, отожмите.

Филе хека помойте, обсушите, нарежьте кусочками. Пропустите через мясорубку филе, хлеб, добавьте яйцо, размельченную зелень, сливочное масло, соль, перец, специи.

Тщательно перемешайте фарш и поставьте в холодильник на 10 минут. Сформируйте и запанируйте палочки: Мокрыми руками сформуйте из фарша рыбные палочки.

Обваляйте их в панировочных сухарях.

Снова поставьте в холодильник на 10 минут. Обжарьте палочки: Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Обжарьте палочки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте: Выложите рыбные палочки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте с любимым соусом: тартаром, мятно-йогуртовым соусом или другим по вкусу.

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