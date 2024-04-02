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Дети будут в восторге: рецепт ароматных рыбных палочек

Цихоцкая Мария

Дети будут в восторге: рецепт ароматных рыбных палочек

Этот рецепт рыбных палочек из хека прост в приготовлении и не требует много времени. Он станет прекрасной альтернативой куриным нагетсам, которые так нравятся детям. Подавайте их с воздушным пюре и соусом по вкусу – тартаром или нежным мятно-йогуртовым соусом. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • Филе хека – 400 г
  • Белый хлеб – 150 г
  • Молоко 2,5% – 60 мл
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сливочное масло 73% – 40 г
  • Панировочные сухари – 120 г
  • Масло подсолнечное - 40 мл
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Приправа к рыбе – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

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Приготовление:

  1. Подготовьте фарш:
    • Хлеб вымочите в молоке, отожмите.
    • Филе хека помойте, обсушите, нарежьте кусочками.
    • Пропустите через мясорубку филе, хлеб, добавьте яйцо, размельченную зелень, сливочное масло, соль, перец, специи.
    • Тщательно перемешайте фарш и поставьте в холодильник на 10 минут.
  2. Сформируйте и запанируйте палочки:
    • Мокрыми руками сформуйте из фарша рыбные палочки.
    • Обваляйте их в панировочных сухарях.
    • Снова поставьте в холодильник на 10 минут.
  3. Обжарьте палочки:
    • Разогрейте сковороду с растительным маслом.
    • Обжарьте палочки с двух сторон до золотистого цвета.
  4. Подавайте:
    • Выложите рыбные палочки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
    • Подавайте с любимым соусом: тартаром, мятно-йогуртовым соусом или другим по вкусу.

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