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Дети будут в восторге: рецепт бананов-фламбе

Цихоцкая Мария

Дети будут в восторге: рецепт бананов-фламбе

Бананы фламбе – это яркий и эффектный десерт, который непременно понравится вашим гостям. Он готовится из простых ингредиентов, но требует некоторой сноровки, поскольку предполагает поджигание алкоголя. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • 2 банана
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г коричневого сахара
  • 1/2 ч. л. молотой корицы
  • 50 мл рома
  • 100 г ванильного мороженого
  • Сухой кокос по вкусу

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Приготовление

  1. Очистите бананы и разрежьте их вдоль пополам.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте сливочное масло. Когда масло растопится, выложите бананы и обжаривайте их в течение 3-5 минут с каждой стороны.
  3. Посыпьте бананы сахаром и корицей.
  4. Влейте в сковороду ром и дождитесь, пока он нагреется. Осторожно подожгите ром длинной спичкой.
  5. Когда алкоголь сгорит, выложите бананы на порционные тарелки. Полейте их образовавшимся на сковороде соусом. Дополните десерт шариком мороженого и посыпьте сухим кокосом.

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