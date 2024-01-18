Дети будут в восторге: рецепт бананов-фламбе

Бананы фламбе – это яркий и эффектный десерт, который непременно понравится вашим гостям. Он готовится из простых ингредиентов, но требует некоторой сноровки, поскольку предполагает поджигание алкоголя. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты

2 банана

50 г сливочного масла

50 г коричневого сахара

1/2 ч. л. молотой корицы

50 мл рома

100 г ванильного мороженого

Сухой кокос по вкусу

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Приготовление

Очистите бананы и разрежьте их вдоль пополам. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте сливочное масло. Когда масло растопится, выложите бананы и обжаривайте их в течение 3-5 минут с каждой стороны. Посыпьте бананы сахаром и корицей. Влейте в сковороду ром и дождитесь, пока он нагреется. Осторожно подожгите ром длинной спичкой. Когда алкоголь сгорит, выложите бананы на порционные тарелки. Полейте их образовавшимся на сковороде соусом. Дополните десерт шариком мороженого и посыпьте сухим кокосом.

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