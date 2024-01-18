Дети будут в восторге: рецепт бананов-фламбе
Бананы фламбе – это яркий и эффектный десерт, который непременно понравится вашим гостям. Он готовится из простых ингредиентов, но требует некоторой сноровки, поскольку предполагает поджигание алкоголя. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- 2 банана
- 50 г сливочного масла
- 50 г коричневого сахара
- 1/2 ч. л. молотой корицы
- 50 мл рома
- 100 г ванильного мороженого
- Сухой кокос по вкусу
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Приготовление
- Очистите бананы и разрежьте их вдоль пополам.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте сливочное масло. Когда масло растопится, выложите бананы и обжаривайте их в течение 3-5 минут с каждой стороны.
- Посыпьте бананы сахаром и корицей.
- Влейте в сковороду ром и дождитесь, пока он нагреется. Осторожно подожгите ром длинной спичкой.
- Когда алкоголь сгорит, выложите бананы на порционные тарелки. Полейте их образовавшимся на сковороде соусом. Дополните десерт шариком мороженого и посыпьте сухим кокосом.
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