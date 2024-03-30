Дети будут в восторге: рецепт домашней шоколадной нуги
Этот изысканный десерт станет прекрасной начинкой для конфет, или просто подарите себе наслаждение и поделитесь им с близкими.
Вариации:
- Добавьте любимые орехи, предварительно поджаренные или измельченные сухофрукты, чтобы создать уникальный вкусовой профиль.
Важный совет:
Нуга, как и многие другие десерты на основе яичного белка, не любит влажного воздуха. Поэтому для его приготовления выбирайте сухие дни. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 225 г темного шоколада
- 3 яичных белка
- 2 г соли
- 825 г меда
- 260 г сахара
- 125 г воды
- 5 г ванильного сахара
- 210 г грецких орехов (или других любимых орехов/сухофруктов)
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Инструкция:
- Подготовьте форму: Застелите форму размером 23х23 см фольгой и сбрызните антипригарным спреем. Для более тонкой нуги можно использовать кастрюлю 23х33 см.
- Растопите шоколад: Поместите шоколад в микроволновку и растопите его, помешивая каждые 30 секунд, чтобы предотвратить перегревание. Когда шоколад расплавится, отставьте его в сторону и остыть до комнатной температуры.
- Подготовьте яичные белки: Очистите и высушите чашу большого стационарного миксера. Поместите в нее яичные белки и соль.
- Приготовьте сахарный сироп: В большой кастрюле на среднем огне соедините мед, сахар и воду. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Влажной кулинарной щеткой протрите стенки кастрюли, чтобы удалить кристаллы сахара. Вставьте термометр для карамели и варите сироп без помешивания, пока он не достигнет 110°C.
- Взбейте яичные белки: Когда сироп достигнет 110°C, начните взбивать яичные белки миксером. Взбивайте, пока они не образуют жесткие пики. Идеально, если это произойдет, когда температура сиропа достигнет 116°C. Если белки достигли жестких пиков раньше, чем сироп приготовился, остановите миксер на некоторое время и замените насадку-венчик на насадку-весло.
- Добавьте сироп к белкам: Снимите кастрюлю с огня и осторожно влейте стаканы горячего сиропа в большую мерную чашку. Поверните кастрюлю на огонь.
- Соедините сироп с белками: Включите миксер на низкую скорость и медленно влейте стаканы горячего сиропа в яичные белки.
- Продолжайте взбивать: Взбивайте яйца на средне-низкой скорости, пока сироп варится. Варите сироп до тех пор, пока он не достигнет 138°C.
- Добавьте оставшийся сироп: Вылейте остатки горячего сахарного сиропа в большую чашку с носиком. Во время работы миксера медленно влейте оставшийся сироп. Будьте очень осторожны, чтобы не обжечься.
- Содержите шоколад и добавки: Когда сахар тщательно перемешается, выключите миксер. Влейте растопленный шоколад и добавьте ванильный сахар. Перемешайте силиконовой лопаткой.
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