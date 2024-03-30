Дети будут в восторге: рецепт домашней шоколадной нуги

Этот изысканный десерт станет прекрасной начинкой для конфет, или просто подарите себе наслаждение и поделитесь им с близкими.

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Вариации:

Добавьте любимые орехи, предварительно поджаренные или измельченные сухофрукты, чтобы создать уникальный вкусовой профиль.

Важный совет:

Нуга, как и многие другие десерты на основе яичного белка, не любит влажного воздуха. Поэтому для его приготовления выбирайте сухие дни. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

225 г темного шоколада

3 яичных белка

2 г соли

825 г меда

260 г сахара

125 г воды

5 г ванильного сахара

210 г грецких орехов (или других любимых орехов/сухофруктов)

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Инструкция:

Подготовьте форму: Застелите форму размером 23х23 см фольгой и сбрызните антипригарным спреем. Для более тонкой нуги можно использовать кастрюлю 23х33 см. Растопите шоколад: Поместите шоколад в микроволновку и растопите его, помешивая каждые 30 секунд, чтобы предотвратить перегревание. Когда шоколад расплавится, отставьте его в сторону и остыть до комнатной температуры. Подготовьте яичные белки: Очистите и высушите чашу большого стационарного миксера. Поместите в нее яичные белки и соль. Приготовьте сахарный сироп: В большой кастрюле на среднем огне соедините мед, сахар и воду. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Влажной кулинарной щеткой протрите стенки кастрюли, чтобы удалить кристаллы сахара. Вставьте термометр для карамели и варите сироп без помешивания, пока он не достигнет 110°C. Взбейте яичные белки: Когда сироп достигнет 110°C, начните взбивать яичные белки миксером. Взбивайте, пока они не образуют жесткие пики. Идеально, если это произойдет, когда температура сиропа достигнет 116°C. Если белки достигли жестких пиков раньше, чем сироп приготовился, остановите миксер на некоторое время и замените насадку-венчик на насадку-весло. Добавьте сироп к белкам: Снимите кастрюлю с огня и осторожно влейте стаканы горячего сиропа в большую мерную чашку. Поверните кастрюлю на огонь. Соедините сироп с белками: Включите миксер на низкую скорость и медленно влейте стаканы горячего сиропа в яичные белки. Продолжайте взбивать: Взбивайте яйца на средне-низкой скорости, пока сироп варится. Варите сироп до тех пор, пока он не достигнет 138°C. Добавьте оставшийся сироп: Вылейте остатки горячего сахарного сиропа в большую чашку с носиком. Во время работы миксера медленно влейте оставшийся сироп. Будьте очень осторожны, чтобы не обжечься. Содержите шоколад и добавки: Когда сахар тщательно перемешается, выключите миксер. Влейте растопленный шоколад и добавьте ванильный сахар. Перемешайте силиконовой лопаткой.

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