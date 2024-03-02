Дети будут в восторге: рецепт лимонного милкшейка за 2 минуты

Когда вдруг захотелось сладостей можно быстро устроить себе праздник – приготовить вкусный цитрусовый шейк. Для этого понадобится погружной блендер и несколько продуктов.

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Если нет мороженого – не беда. Просто вместо шейки получится менее калорийный лимонно-молочный коктейль. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

240 мл молока 3,2%

1 ч.л. сахара

20 мл лимонного сока

100 г ванильного мороженого

Приготовление:

Выжать сок из 1/4 лимона. В стакан блендера влить молоко, добавить лимонный сок, сахар и мороженое. Взбивать на высокой скорости 30 секунд. Перелить в стакан и подавать!

Приятного аппетита! Этот лимонный шейк создаст праздничное настроение через 2 минуты.

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