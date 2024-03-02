Дети будут в восторге: рецепт лимонного милкшейка за 2 минуты
Когда вдруг захотелось сладостей можно быстро устроить себе праздник – приготовить вкусный цитрусовый шейк. Для этого понадобится погружной блендер и несколько продуктов.
Если нет мороженого – не беда. Просто вместо шейки получится менее калорийный лимонно-молочный коктейль. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 240 мл молока 3,2%
- 1 ч.л. сахара
- 20 мл лимонного сока
- 100 г ванильного мороженого
Приготовление:
- Выжать сок из 1/4 лимона.
- В стакан блендера влить молоко, добавить лимонный сок, сахар и мороженое.
- Взбивать на высокой скорости 30 секунд.
- Перелить в стакан и подавать!
Приятного аппетита! Этот лимонный шейк создаст праздничное настроение через 2 минуты.
Советуем также обратить внимание на рецепт шоколадной брауни.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !