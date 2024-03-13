Дети будут в восторге: рецепт супа из замороженных овощей за 30 минут

Приготовление овощного супа для детей требует особого внимания в составе ингредиентов. Кроме большого количества полезных компонентов, в таком супе обязательно отсутствуют какие-либо составляющие, способные вызвать аллергическую или иную нежелательную реакцию у маленьких детишек.

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Предлагаем вам рецепт нежного, сладковатого и невероятно вкусного супчика, идеально подходящего для питания малышей от 2 лет. Приготовить его можно всего за полчаса. Об этом пишет Shuba.

Необходимые ингредиенты:

- 1 луковица

- 400 г замороженной овощной смеси "Мексиканская"

- 3 картофелины

- 2 зубчика чеснока

– 700 мл воды

– 1/2 ч.л. соли

– 1/4 ч.л. молотого черного перца

- 150 мл сливок

– 50 мл холодной воды

– 25 г крахмала

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Способ приготовления:

Очистите и промойте лук, чеснок и картофель. Нарежьте их маленькими кубиками. Чеснок натрите на мелкой терке или раздавите с помощью пресса.

В кастрюлю для приготовления супа налейте немного растительного масла и обжарьте на среднем огне лук в течение 5 минут, постоянно помешивая. Добавьте картофель и чеснок. Протушите еще 5 минут на маленьком огне. В заключение добавьте замороженную овощную смесь (можно использовать и свежие овощи).

Влейте в кастрюлю воду или овощной бульон. Доведите до кипения, после чего убавьте огонь. Варить под крышкой в течение 20-25 минут.

Разведите крахмал в холодной воде. Осторожно, постоянно помешивая, влейте раствор в суп. Добавьте сливки (при желании можно заменить их на сметану). Продолжайте варку до загустения супа. После этого посолите его, добавьте перец и по желанию мелко нарезанную петрушку или укроп. Перемешайте и через 1-2 минуты можно подавать на стол.

Этот богатый витаминами и питательными веществами супчик станет отличным вариантом как для ежедневного питания ребенка, так и для праздничного меню.

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