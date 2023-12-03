Детям точно понравится: рецепт манной каши с белым шоколадом на завтрак
Даже манная каша может быть вкусна, если ее правильно приготовить. А белый шоколад сделает из нее непревзойденное блюдо. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Молоко – 300 мл
Манная крупа – 2 ст. л.
Шоколад белый – 60 г
Вишня вяленая – 80 г
Миндаль – 20 г
Какао-порошок – 10 г
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Способ приготовления:
В кастрюлю налейте молоко и доведите до кипения на маленьком огне. Нарежьте белый шоколад и отправьте в молоко, готовьте к растворению шоколада.
Добавьте манную крупу и варите 6-7 минут. Промойте вяленые вишни и порубите орехи. Добавьте в кашу и варите еще 1-2 минуты.
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