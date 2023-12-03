Детям точно понравится: рецепт манной каши с белым шоколадом на завтрак

Даже манная каша может быть вкусна, если ее правильно приготовить. А белый шоколад сделает из нее непревзойденное блюдо. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты:

Молоко – 300 мл

Манная крупа – 2 ст. л.

Шоколад белый – 60 г

Вишня вяленая – 80 г

Миндаль – 20 г

Какао-порошок – 10 г

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Способ приготовления:

В кастрюлю налейте молоко и доведите до кипения на маленьком огне. Нарежьте белый шоколад и отправьте в молоко, готовьте к растворению шоколада.

Добавьте манную крупу и варите 6-7 минут. Промойте вяленые вишни и порубите орехи. Добавьте в кашу и варите еще 1-2 минуты.

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