Девичьи предрассудки: Что делать, чтобы поскорее выйти замуж

Среди древних верований и традиций, связанных с браком, существуют приметы, которые, по словам многих, могут помочь привлечь важное событие в жизни каждой женщины – свадьба и счастливое замужество.

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Эти приметы и традиции, передаваемые из поколения в поколение, определяют ряд поступков и обычаев, которые, по верованиям, могут ускорить взросление и свадебный день. Желаем всем нашим читателям найти свою счастливую любовь и осуществить мечты о семейном счастье.

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Предлагаем ознакомиться с некоторыми из этих примет:

Передача вещей через порог: Согласно верованиям, такой обряд может обеспечить девушке долгую и счастливую жизнь. Древние традиции советуют месту пол по направлению к окну или столу, от двери, чтобы привлечь супружеское счастье. Для молодых девушек важно воздерживаться от прически при посторонних, чтобы не испортить шансы на скорую свадьбу. Приглашайте гостей только в случае, если ваш дом аккуратный, иначе приметы предполагают отсутствие брака. Верование утверждает, что это может отпугнуть потенциальных женихов и лучше воздержаться от этого до свадьбы. Важно не касаться и не мерить чужих свадебных нарядов, поскольку это может привести к плохой примете. Традиции рекомендуют не сидеть на окнах и углах столов, чтобы не упустить возможность увидеть собственную свадьбу. Старшая дочь выходит замуж первой: Согласно древней мудрости, младшую дочь не выдают замуж раньше, чтобы избежать неудач. Древние приметы советуют соблюдать Великий пост, поскольку это способствует привлечению серьезных мужчин. Верование говорит о том, что фигурка с изображением пары животных или пионов может принести супружеское счастье.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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