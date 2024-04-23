Дезодорант или антиперспирант: в чем разница и что безопаснее

Когда перед вами стоит выбор, чем пользоваться, чтобы не потеть под мышками и не иметь запаха пота вдоль дня, можно выбрать один из двух продуктов – дезодорант или антиперспирант. Между этими двумя средствами есть существенная разница.

Многие люди часто путают дезодоранты и антиперспиранты, считая их одним и тем же продуктом. На самом деле, разница между ними существенная, и выбор зависит от ваших потребностей, заверили специалисты.

Дерматолог и доктор медицинских наук Алисия Залка и сертифицированный дерматолог Хедли Кинг рассказали в комментарии Real Simple, что неприятный запах дает не сам пот, а размножающиеся под мышками бактерии.

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Если вам нужно сохранить свежесть подмышек в течение дня, вы можете воспользоваться после утреннего душа либо дезодорантом, либо антиперспирантом. Разница между ними следующая:

Как работает дезодорант:

Маскирует запах тела с помощью ароматизаторов и других компонентов.

Не влияет на потоотделение.

Может содержать антибактериальные ингредиенты, замедляющие рост бактерий, вызывающих запах.

Подходит людям, не страдающим чрезмерным потоотделением.

Обычно не содержит алюминия.

Может основываться на натуральных ингредиентах.

Доктор Киг отметил, что дезодорант не блокирует так называемые потовые протоки, поэтому во время потоотделения вы будете чувствовать влагу под мышками, а ароматические вещества в составе дезодоранта будут блокировать запах пота.

Как работает антиперспирант:

Содержит соли алюминия, которые блокируют потовые протоки, уменьшая или останавливая потоотделение.

Эффективно устраняет запах тела, связанный с потом.

Необходим людям, страдающим гипергидрозом (чрезмерное потоотделение).

Может содержать другие ингредиенты, например ароматизаторы, антибактериальные вещества.

Некоторые люди считают, что регулярное использование антиперспирантов может оказаться вредным, ведь алюминий может накапливаться в организме.

Врач Залка отметила, что все антиперспиранты содержат определенный тип соединений алюминиевой соли — обычные включают алюминий хлоргидрат, алюминий цирконий и алюминий хлорид. Эти вещества блокируют потовые протоки, образуя пробку при смешивании с каплями пота, тем самым предотвращая потоотделение. Отток пота усложняется, а кожа остается сухой.

Знание различий между дезодорантами и антиперспирантами может помочь вам решить, какой продукт использовать и с какой целью. Хотя дезодорант – это термин, который используется постоянно, не все, что вы проводите под мышками, на самом деле является дезодорантом.

Напомним, мед широко используется в косметологии как эффективное средство по уходу за кожей, телом и волосами.

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