Дезодорант или антиперспирант: в чем разница и что безопаснее
Когда перед вами стоит выбор, чем пользоваться, чтобы не потеть под мышками и не иметь запаха пота вдоль дня, можно выбрать один из двух продуктов – дезодорант или антиперспирант. Между этими двумя средствами есть существенная разница.
Многие люди часто путают дезодоранты и антиперспиранты, считая их одним и тем же продуктом. На самом деле, разница между ними существенная, и выбор зависит от ваших потребностей, заверили специалисты.
Дерматолог и доктор медицинских наук Алисия Залка и сертифицированный дерматолог Хедли Кинг рассказали в комментарии Real Simple, что неприятный запах дает не сам пот, а размножающиеся под мышками бактерии.
Вас также заинтересует: Электролиз против лазерной эпиляции: что лучше
Если вам нужно сохранить свежесть подмышек в течение дня, вы можете воспользоваться после утреннего душа либо дезодорантом, либо антиперспирантом. Разница между ними следующая:
Как работает дезодорант:
- Маскирует запах тела с помощью ароматизаторов и других компонентов.
- Не влияет на потоотделение.
- Может содержать антибактериальные ингредиенты, замедляющие рост бактерий, вызывающих запах.
- Подходит людям, не страдающим чрезмерным потоотделением.
- Обычно не содержит алюминия.
- Может основываться на натуральных ингредиентах.
Доктор Киг отметил, что дезодорант не блокирует так называемые потовые протоки, поэтому во время потоотделения вы будете чувствовать влагу под мышками, а ароматические вещества в составе дезодоранта будут блокировать запах пота.
Как работает антиперспирант:
- Содержит соли алюминия, которые блокируют потовые протоки, уменьшая или останавливая потоотделение.
- Эффективно устраняет запах тела, связанный с потом.
- Необходим людям, страдающим гипергидрозом (чрезмерное потоотделение).
- Может содержать другие ингредиенты, например ароматизаторы, антибактериальные вещества.
Некоторые люди считают, что регулярное использование антиперспирантов может оказаться вредным, ведь алюминий может накапливаться в организме.
Врач Залка отметила, что все антиперспиранты содержат определенный тип соединений алюминиевой соли — обычные включают алюминий хлоргидрат, алюминий цирконий и алюминий хлорид. Эти вещества блокируют потовые протоки, образуя пробку при смешивании с каплями пота, тем самым предотвращая потоотделение. Отток пота усложняется, а кожа остается сухой.
Знание различий между дезодорантами и антиперспирантами может помочь вам решить, какой продукт использовать и с какой целью. Хотя дезодорант – это термин, который используется постоянно, не все, что вы проводите под мышками, на самом деле является дезодорантом.
Напомним, мед широко используется в косметологии как эффективное средство по уходу за кожей, телом и волосами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!