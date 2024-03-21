Диетолог назвала 6 главных преимуществ киви и рассказала кому нельзя их употреблять часто

Кто не любит сочные, ароматные киви – зеленое сокровище для вашего здоровья. Этот экзотический фрукт не только вкусен, но и невероятно полезен.

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Киви – это настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов. Добавьте их в свой рацион, чтобы улучшить здоровье, самочувствие и насладиться отличным вкусом, пишет nv.ua.

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Чем же полезны киви?

Поддерживают пищеварение. Благодаря клетчатке киви улучшают работу кишечника, борются с запорами и способствуют здоровому микробиому.

Благодаря клетчатке киви улучшают работу кишечника, борются с запорами и способствуют здоровому микробиому. Источник витамина С. Один киви содержит более 70% суточной нормы витамина С, необходимого для иммунитета, здоровья кожи и глаз.

Полезны для сердца. Киви помогают снизить давление, улучшить уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Киви помогают снизить давление, улучшить уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Помогают контролировать вес. Низкокалорийны и богаты клетчаткой, киви дают ощущение сытости и помогают не переедать.

Низкокалорийны и богаты клетчаткой, киви дают ощущение сытости и помогают не переедать. Улучшают зрение. Киви содержат лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от возрастных изменений и улучшают зрение.

Киви содержат лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от возрастных изменений и улучшают зрение. Низкий гликемический индекс. Киви не резко повышают уровень сахара в крови, поэтому их можно есть людям с диабетом.

Кому киви могут помешать?

Киви могут быть опасны для людей с аллергией на актинидин. Признаками аллергии могут быть: боль в животе, рвота, хрипы, трудности с глотением, крапивница, зуд и отек лица.

Как есть киви?

Ешьте киви свежими, добавляйте в салаты, смузи, йогурты.

Из киви можно приготовить пикантную сальсу, мюсли, мороженое.

Кожу киви можно есть, чтобы получить дополнительную порцию клетчатки.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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